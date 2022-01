Kdo je tedy současný typický Čech? Asi nikoho nepřekvapí, že se jmenuje Novák. Pokud je to muž, jmenuje se Jiří a je mu 41 let. Typická žena, Jana, je o trochu starší. Letos jí bude 44 let. Věkový průměr se v Česku drží na hodnotě 42,6 let. Nejblíž průměru dosahuje nejmladší okres v kraji - Rychnov nad Kněžnou. Jen o několik příček starší je Jičínsko.