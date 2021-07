Čtvrtfinále fotbalového Eura bude v sobotu táhnout k televizním obrazovkám.

Čeští fanoušci sledovali v Budapešti utkání osmifinále mistrovství Evropy ve fotbale. | Foto: ČTK

Na Rychnovsku si fanoušci budou moci vychutnat zápas českých reprezentantů s Dánskem od 18 hodin v poněkud nezvyklém prostředí. Projekce fotbalového utkání o postup do semifinále na velkoplošné obrazovce se totiž dostala i na program řezbářského sympozia Proměny dřeva, které se bude odehrávat v areálu bývalého hradu nad Skuhrovem nad Bělou, a to až do pondělí 5. července.