Na Rychnovsku se blíží další výluka na železnici

Cestující využívající vlaky na trase mezi Doudlebami nad Orlicí, Vamberkem a Rokytnicí v Orlických horách by měli počítat s výlukami, a to od 1. do 5. března vždy v době od 9.50 do 13.20 hodin.

Výluka. Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Vlaky budou nahrazeny autobusovými spoji. FOTO: Dejte lajk naší Dobré zastávce, vyzývají dobřanští školáci Přečíst článek › Náhradní autobusy budou stavět v Rokytnici v Olrických horách před budovou zastávky, v Pěčíně na autobusové zastávce U Slavíkových, ve Slatině nad Zdobnicí na křižovatce nedaleko Konzumu, v Rybné nad Zdobnicí a Pekle na autobusové zastávce a ve Vamberku a Doudlebách před staniční budovou.