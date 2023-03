Vytrvalý déšť zvedá hladiny řek na východě Čech, kolem čtvrtečního poledne dosáhla prvního stupně povodňového nebezpečí Divoká Orlice v Orlickém Záhoří.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kotalová

Český hydrometeorologický ústav vydal pro Rychnovsko varování, v některých říčních profilech by voda mohla vystoupat na první - nejnižší stupeň povodňové aktivity, kdy se však voda ještě nevylévá z břehů. Podmáčená půda může mít vliv i na stabilitu stromů.

Varování platí do pátečního poledne. Kromě toho se však očekává i silný jihozápadní, postupně severozápadní vítr s nárazy kolem 75 kilometrů v hodině. Dorazit by mohl v pátek v noci a foukat by mělo až do sobotního večera.