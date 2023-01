"Zatím běží ve zkušebním provozu, je po celé délce obce. Co se týká průmyslové zóny a jejího boomu, doprava tady určitě doprava narostla. A už po několika dnech a týdnech zprovoznění úsekového měření je znát, že zpomalila, funguje to," pochvaluje si starosta Synkova -Slemena Stanislav Pantůček.

Nohu z plynu! Nebo vás "vyblejskne"! Stacionárních radarů na Rychnovsku přibývá, po Dobrušce a Lípě nad Orlicí se nově objevily v obci Synkov-Slemeno a na další dojde i v Ještěticích na frekventovaném tahu z Rychnova nad Kněžnou na Náchod.

Silnici přes Synkov-Slemeno hojně využívají řidiči při cestách mezi Častolovicemi a Rychnovem. Bohužel, v její velké části chybí chodníky, což je zvlášť pro chodce pohybující se na silnici nebezpečné a horké chvíle tu zažívají také cyklisté.

"Očekáváme, že se situace bezpochyby zlepší. Byla to jediná páka na řidiče, aby povolenou rychlost dodržovali a bezpečnost se zvýšila. Zatím je to v jednání, ale doufám, že plný provoz úsekového měření by měl začít během měsíce února," dodal starosta.

Když nepomohly ostrůvky, zabere měření

I Ještětice, kterými prochází frekventovaný hlavní tah z Rychnova na Náchod, brzy čeká zklidnění, jak místní doufají. Také tady se totiž co nevidět objeví úsekové měření. Úpravy veřejnoprávní smlouvy s městem Rychnovem nad Kněžnou jsou v poslední fázi.

"Předpokládáme, že zkušební provoz bude zahájen v jarních měsících," prozradil Jan Hostinský, starosta Solnice, pod níž Ještětice spadají.

Zpomalit motoristy tu měly už vjezdové brány dokončené teprve na podzim loňského roku, jenže u některých z nich se minuly účinkem a utrpěly už první šrámy. Jedna z nejvážnějších nehod, kdy se tu při nárazu osobním autem zranili tři lidé, se stala v prosinci. A "atak" na vjezdovou bránu odnesly i dva sloupy veřejného osvětlení.

"Problém je, když nepozorný řidič ostrůvek projede rovně a vše smete. Opravy se dnes nedají tak rychle objednat a sloupy se nedají sehnat ze dne na den. Ještě než nám firma ostrůvky předala, byly tam dvě kolize a teď máme tři další. Sloupy nestíháme tak rychle doplňovat. Ostrůvky mají vše, co ŘSD chtělo, ale lidi nekoukají," vysvětluje starosta.

Ani počínání profesionálních řidičů tady není zrovna "košér". "Známou předjížděl na vjezdu do Ještětic kamion s přívěsem a protože by se tam "netrefil", vzal ostrůvek v protisměru," upozorňuje na jeden takový případ.

Na státovce I/14 přibudou vjezdové brány, úsekové měření i kruhový objezd

Pro řešení neutěšené dopravní situace vjezdovými bránami se Solnice rozhodla před třemi lety, tehdy vyhlídky na zřízení úsekového měření neměla. A vjezdové brány přinesly určitá zlepšení. "Co považuju za dobré, že se nám v rámci toho podařilo posunout začátek Ještětic před křižovatku ve směru od Solnice a tím jsme udělali i bezpečnější průjezd touto křižovatkou. Na druhé straně vjezdová brána významně pomohla bezpečí cyklistů," zmiňuje Hostinský.

Podle něho si teď řidiči v Ještěticích dají o to větší pozor, aby rychlost nepřekračovali: "Domnívám se, že až na jaře spustíme měření rychlosti, tato kombinace bude ještě účinnější."

I přes 140 kilometrů v hodině!

Pokuty každoročně za miliony korun "naděluje" řidičům už dva a půl roku stacionární radar v Dobrušce. Není v centru města, ale "hlídá" provoz na silnici od Opočna. Ta funguje de facto jako jeho obchvat, vede však přes ní cesta k místním sportovištím, a tak bylo třeba řidiče v jejich jízdě umírnit. Se značkou označující začátek obce si totiž řada z nich hlavu nelámala.

Stacionární radar v Dobrušce už celkově zaznamenal 39 635 přestupků:



za rok 2020 (od června) - 10 2332021 - 15 7472022 - 13 655



Celkový výběr pokut za rok 2022 je 11 776 288,49 korun·



Nejrychlejší jízdu, a to 144 km/h, jsme zaznamenali v srpnu 2022 v podvečerních hodinách.



"Problémy s dodržováním rychlosti tam byly, jde o hlavní silnici a řidiči, jak jsou kolikrát naučeni, když si to švihají rovně, jedou stále stejně. Nejhorší, že děcka tam v malých skupinkách přecházejí přes přechod na stadion a když tam auta jedou jak po dálnici, tak je neštěstí hnedka. Měření okamžité rychlosti určitě pomohlo," říká vrchní komisař Městské policie v Dobrušce Adolf Soumar.

Povolená tu je maximálně padesátka. Nejvyšší rychlost tu byla zaznamenána loni v srpnu, dokonce 144 kilometrů v hodině!

"Celkový počet zaznamenaných přestupků od června 2020 je 39 635, celkový výběr pokut za rok 2022 je 11 776 288,49 korun," doplnil vedoucí dobrušské městské policie.

Radar účel splnil

Prvního úsekového měření na Rychnovsku se pak loni dočkala Lípa nad Orlicí, která leží na frekventované silnici první třídy I/11.

"Nejvyšší zaznamenanou rychlost jsme tam měli asi do 130 kilometrů. Ale situace se tam uklidnila poměrně dost, přestupků značně ubylo. Už se to dostalo do povědomí veřejností a lidé si dávají pozor. Účel, ke kterému tam úsekové měření bylo zřízeno, se naplnil," míní vedoucí Městské policie v Kostelci nad Orlicí Petr Černohorský.

V samotném Kostelci nad Orlicí úsekové měření není. "Měřili jsme tu rychlost mobilním radarem, ten nám ale před lety "umřel", takže teď budeme jednat o tom, zda městská policie bude mít k dispozici nový radar a pak na základě povolení od státní policie by se opět měřilo v katastru Kostelce," doplňuje Černohorský.

Kostelečtí strážníci přitom nechtějí být nijak zákeřní, o každém chystaném měření už v minulosti dopředu informovali na svých stránkách.