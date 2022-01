"Jsem tady poprvé, je to taková hurá akce, dnes ráno jsem si tento kostým vypůjčila," svěřila se Kateřina, která na akci dorazila nejen v dobovém oblečení, ale dokonce i s nůší s husou.

"Snažím se ji propašovat i na saně. Jsem z Českých Budějovic. Už delší dobu jezdíme do Bartošovic ke známým a dozvěděla jsem se o této akci od kamarádky, která se jí už dříve zúčastnila."

Saně patří už deset let do výbavy obce, zrodily se právě pro tuto příležitost v deštenském truhlářství Verner. A závod měl skutečně mezinárodní složení, zástupce tu měly dokonce i země, které by tu asi člověk nečekal.

"Jedna posádka byla z Polska, pak jedna posádka je smíšená česká a z Jihoafrické republiky, pak z Kolumbie a Ruska a také z Nizozemí," prozradila referentka místního turistického informačního centra Jana Matyášová, která se podobných závodů v minulosti sama zúčastnila i v Polsku. Nyní však zapisovala časy dojezdů.