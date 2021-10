Jakmile projdete dveřmi vedoucími na půdu, rázem se vrátíte o staletí zpět. Vystoupáte pár dřevěných schodů nahoru a stanete v historickém kabinetě plném odložených školních pomůcek. To nejzajímavější však na vás čeká za dalšími dveřmi, vedou do expozice staré školy. Vyrovnaná školní škamna s kalamáři a dokonce i s několika dochovanými lahvičkami na inkoust, na stěnách visí obrazy zvířat a rostlin, plakáty přibližující mlynářské řemeslo, nechybí tu ani modely lidských orgánů, počítadla, zvířecí vycpaniny, plastický model krajiny, velká dřevěná kružítka…

O to cennější je, že vše, co tu návštěvník spatří, patří do původní historické výbavy školy, kterou se podařilo zachránit.