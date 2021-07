Očkování v Královéhradeckém kraji běží stále vysokým tempem. Zdravotníci však očkují převážně druhými dávkami. Na první dávku tak mladí lidé mnohdy čekají už déle než měsíc. Nejhorší je situace v Hradci Králové.

Ilustrační foto | Foto: Deník/František Kuba

Už i děti ve věku 12 až 15 let se od 1.července mohou registrovat na očkování proti koronaviru. Nová kategorie se otevřela necelý měsíc po té poslední. Lidé ve věku od 16 do 29 let se mohli k očkování registrovat od 4. června. Zejména v Hradci Králové je však pořád dost takových, kteří od té doby stále čekají na termín.