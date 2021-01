"S Národním památkovým ústavem řešíme některé expozice a rádi bychom, kdyby se část původního nábytku a vybavení vrátila k nám na zámek, byť jako zápůjčka. Když byl v roce 1945 na základě Benešových dekretů zestátněn, odešel tehdy odsud i nábytek, nádobí a takovéto věci. Stát potom zámek prodal soukromníkům, ale vybavení zůstalo v jeho majetku. Stará se o něj Národní památkový ústav a řada předmětů z potštejnského zámku byla umístěna v expozici na Státním zámku Litomyšl," vysvětluje kastelán potštejnského zámku Vladimír Hulman.

"V Litomyšli v současné době předělávají expozice a pan Zdeněk Nováček jedná o tom, pokud by tyto věci z expozice vyřadili, jestli by je bylo možné půjčit k nám na zámek. I všechny obrazy, které na zámku jsou, jsou původní a zapůjčené z památkového ústavu," podotýká Vladimír Hulman.

Pokud to bude možné, zámek se otevře v polovině května. A v expozicích se chystají drobné změny. "Máme tam například jeden malý exponát, který by si zasloužil výraznější umístění. Je to panenka, která paličkuje. Najděte takovou v republice! Je tam už řadu let jako jedna z hraček v dětském pokoji, ale nikdo si neuvědomil, o jak výrazný exponát v našem regionu vzhledem k slavné tradici vamberecké krajky jde," upozorňuje kastelán.

Do nové sezony zámek vkročí také s opravenou přední částí střechy. Obměnou prochází postupně. "Rozpočet na celou střechu je přes 5 milionů korun, to si najednou nemůžeme dovolit. Můžeme opravovat podle toho, jak máme peníze. Pokud na letošní rok dopadne nějaká rozumná dotace, chtěli bychom pokračovat další částí, " prozrazuje Vladimír Hulman.

Řada památek přitom sčítá kvůli pandemii a zkrácené loňské sezonně ztráty. V Potštejně však nakonec dosáhla obdobné úrovně jako předešlý rok.

"Standardně nabízíme už několik let školám a školkám speciální balíček na školní výlety, tedy od poloviny května do 20. června. Je o něj zájem. Mají v něm hranou prohlídku, soutěže v parku a malé občerstvení. Na jaře nám školní výlety vypadly, to je tři a půl tisíce dětí. Ale v sezoně chodilo hodně lidí, dokonce jsme měli i rekordy v denních tržbách. Přes červenec a srpen jsme dělali hrané prohlídky pro rodiny s dětmi, tři denně, ale byly i dny, kdy jsme jich dělali pět nebo šest. V listopadu a prosinci nám ale bohužel zase vypadly hrané prohlídky Betlémský příběh," posteskl si kastelán.

Letní návštěvnosti přispělo také to, že lidé tolik necestovali do zahraničí. "Projevilo se to i v zámeckém hotelu, kam lidé nepřijížděli na jednu či dvě noci, ale byli tam na delší dobu a celé rodiny. Okolí je zajímavé a bylo tam i hodně cyklistů, kteří vyjížděli na okolní zámky a do přírody," dodal Vladimír Hulman.