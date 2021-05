"Ahoj, jak se máš. A máš nějaké potvrzení?“ S touto větou v pondělí začalo prakticky každé setkání na hospodských zahrádkách. Ty se pro konzumenty otevřely po dlouhých 213 dnech a právě potvrzení o negativním testu, prodělaném covidu či očkování bylo hlavní vstupenkou pro vstup na zahrádku. Po objednání piva či vína pak mnohé pohledy konzumentů směřovaly na ulici, zda se neblíží policie či pracovníci hygieny. Ti v případě neexistence této „propustky“ mohou na místě udělit pokutu 10 tisíc korun. V případě správního řízení se pak může vyšplhat až na 3 miliony korun.

Praxe z prvního dne však ukázala, že kontroly se prakticky nekonají. Například Krajská hygienická stanice (KHS) v Hradci Králové pro podezření z porušení nařízení jen jediný případ. „S otevřením zahrádek jsme nezaznamenali větší problémy. Řešíme pouze jeden případ,“ informovala mluvčí KHS Veronika Krejčí.

Původně měli zákazníci potvrzení o testu, očkování nebo prodělání nemoci ukazovat při příchodu personálu restaurací. Nakonec z této povinnosti sešlo a personál tak potvrzení kontrolovat nemusí a odpovědnost nese pouze zákazník. „Myslím, že je to dobře. Byl bych nerad, aby kvůli špatnému potvrzení dostal pokutu třeba náš pan hospodský,“ pochvaloval si na jedné z oblíbených zahrádek na hradeckém Velkém náměstí jeden ze štamgastů.

UDAVAČI SE ODMLČELI

Velké kontrolní akce nenaplánovali hygienici, policisté ani strážníci. A odmlčeli se i udavači. Zatímco v prvních měsících pandemie upozorňovali lidé policii a hygieniky na nedodržování protiepidemických opatření jak na běžícím pásu, tak v pondělí telefony, které by upozorňovaly na porušování zákona, takřka utichly. Například ty v Hradci Králové a Pardubicích nezaznamenaly v pondělí žádné oznámení, které by je upozorňovalo na zahrádky a posílalo strážníky na kontroly. Klid hlásila i státní policie, která se podle svých slov zaměří prioritně jen na do očí bijící porušení pravidel. Žádné důkladné kontrolování hostů na většině zahrádek se rozhodně neplánuje. „Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje neplánuje speciální akce zaměřené na kontroly restauračních zahrádek, nicméně policisté jsou připraveni poskytnout součinnost a doprovod hygienikům v případě, že o to požádají. Policisté v rámci běžného výkonu služby budou z vlastní iniciativy provádět kontrolní činnost především v případech flagrantního porušení stanovených mimořádných opatření nebo na základě obdržených podnětů a oznámení,“ informovala mluvčí Magdaléna Vlčková.

KONTROLOVAT MŮŽEME, POTVRDILA HYGIENA

Ještě před pondělním otevřením zahrádek se mnoho lidí ptalo, zda vůbec hygienici mohou kontrolovat potvrzení. Pokud se ale prokáží služebním průkazem, může hygienik udělit i pokutu. Podle mluvčí Středočeské KHS Dany Šalamunové hygienici v těchto případech postupují zcela v mezích zákona. „Pravomoc a působnost k výkonu kontroly stanoví zaměstnancům KHS zákon o ochraně veřejného zdraví, v kombinaci s kontrolním řádem,“ potvrdila mluvčí.