Motoristé jezdící kolem Dobrušky si mohli všimnout odbočovacího pruhu nedaleko křižovatky s cestou od Opočna. Zatím nikam nevede. To se má změnit.

Vizualizace obchodního centra | Foto: Zdroj: archiv města

O nové prodejně Lidl v sousedství Penny Marketu v Dobrušce se zatím pouze mluvilo, a to dlouhá léta. Facebookové stránky města Dobrušky nyní zveřejnily zprávu, že v pondělí 16. listopadu byla výstavba nákupního centra společnosti Lidl zahájena. Tato novinka velkou část místních obyvatel potěšila. „Už aby to bylo,“ reagovali.

Jeden supermarket je podle nich na Dobrušku málo. Často je prý přeplněný a není ani kde zaparkovat. Dobruška navíc leží při důležité tepně regionu, po níž denně míří za prací do kvasinské automobilky a dalších závodů v okolí tisíce lidí. I část z nich se tu stavuje na nákupy. Včetně motoristů, kteří směřují do hor.