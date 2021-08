Ujít trasu dlouhou 777 kilometrů napříč Slovenskem a přitom pomoci dobré věci se rozhodli Klára a Lukáš. Vzali si měsíc volna a na začátku prázdnin se vydali ve stopě Cesty hrdinů slovenského národního povstání. A protože to jsou srdcaři, za každý z celkem 30 kilometrů převýšení si dali za cíl vybrat tisíc korun pro rychnovskou organizaci Pferda, která pomáhá a dává práci mentálně a duševně nemocným.

Z cesty napříč Slovenskem. | Foto: archiv Kláry Vogelové

"Bylo to hodně náročné. Na horské túry chodíme, ale tam jsou úplně jiné kopce než tady. Na trase nás čekalo celkem 30 kilometrů převýšení. Pro představu - je to, jako kdybychom 3,5krát vylezli na Mount Everest, nebo 6,5krát na Mount Blanc. Kopce nás v podstatě provázeli od začátku do konce. Pořád nahoru, dolů a hned zase nahoru. Cesty nahoru nám po pár dnech přestaly dělat problém. Horší byly cesty dolů, člověk měl chtě nechtě unavené nohy a jeden špatný krok by mohl ohrozit celou cestu. Co nás však trápilo nejvíc, byly puchýře, těch byla hromada," líčí své zážitky Klára Vogelová.