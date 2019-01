Východní Čechy - Řízné rockové kytarové riffy, hutné hip hopové beaty i podmanivé taneční melodie jsou také letos připraveny na populárních hudebních festivalech napříč celou republikou. Jak se však nejlevněji dostat na festival?

RFP, sobota 4. července 2009 | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Každý si má možnost najít svůj oblíbený hudební styl, který ten či onen festival nabízí a užít si parné léto mezi stejně naladěnými příznivci. Každý může při cestě za hudbou využít slevové programy, které připravili organizátoři festivalů spolu s Českými drahami.



ROCK FOR PEOPLE (3. – 6. července, Hradec Králové)

Na jeden z nejpopulárnějších rockových festivalů, který se kvůli narůstající popularitě přemístil z Českého Brodu na Kolínsku na prostornější letiště v Hradci Králové, byla připravena akce na speciální akviziční slevu v podobě prodloužení platnosti zpátečních jízdenek. První den platnosti zpáteční jízdenky mohl být libovolný den v období od 2. do 6. července. Jízdenky platí shodně do 24:00 hodin 7. července 2009.

Prodloužená platnost se týká pouze zpátečních jízdenek do železniční stanice Hradec Králové hl. n. (a zpět), u kterých je v názvu uveden text „Rock for people 2009“. Cestující mohli využít v rámci této nabídky standardní obchodní slevy, jako je například zákaznické jízdné nebo sleva pro skupiny. Navíc po dobu festivalu byly posíleny vybrané vlakové spoje. Z hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové byla pro účastníky akce zajištěna kyvadlová doprava přímo do Festivalparku na vojenském letišti Hradec Králové.



COLOURS OF OSTRAVA (9. – 12. července, Ostrava)

Doba platnosti zpátečních jízdenek se bude prodlužovat také během největšího multikulturního festivalu v ČR. Jízdenka zakoupená v období od 9. do 13. července bude končit až úderem půlnoci 13. 7. 2009. I zde platí klasické standardní slevy.



MIGHTY SOUNDS (17. – 19. července, Olší u Tábora)

Již pátý ročník největšího ska-punkového festivalu v Evropě – Mighty Sounds proběhne 17. – 19. července. Na 7 scénách se vystřídá více jak 150 kapel, DJ´s, divadel a performerů. Slevu 10 % ze vstupného na festival obdrží každý, kdo v předprodejní síti Ticketportal předloží zákaznickou In-kartu (na jednu karta jedna sleva) nebo vlakovou jízdenku.



BENÁTSKÁ NOC (24. – 26. července, Malá Skála)

Z původně malého hudebního festivalu, který se poprvé konal v roce 1993, se postupně stala významná událost letní festivalové sezóny. Loňský jubilejní 15. ročník představil 115 kapel na 4 pódiích. Lákadlem letošního ročníku je německá skupina Guano Apes. Desetiprocentní slevu na vstupném získá každý, kdo předloží v předprodejní síti Ticketstream jízdenku v minimální hodnotě 200 korun nebo je držitelem In-karty. Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji až dva měsíce předem.



O2 SÁZAVAFEST (30. července – 2. srpna, Kácov)

Devátý ročník multikulturního a multižánrového open-air festivalu se uskuteční na přelomu července a srpna v Kácově. Lesk festivalu přidají zvučná jména světové hudební scény. Hlavní hvězdu festivalu, Američana Mobyho, si pravděpodobně letos nenechá ujít rekordní počet návštěvníků. Slevu 100 Kč na vstupenku na festival získá každý, kdo předloží v prodejní síti Ticketpro In-kartu.



SUMMER OF LOVE (15. srpna, Hradec Králové)

Hlavním mottem letošního 13. ročníku festivalu se stal slogan „We Call It Techno!“. Fanoušci se mohou těšit na to nejzajímavější a nejlepší, co elektronická taneční scéna současnosti nabízí. Slevu 100 Kč ze vstupného získáte po předložení jízdenky či In–karty v prodejní síti Ticketportal.



HIP HOP KEMP (20. – 22. srpna, Hradec Králové)

Osmý ročník festivalu Hip Hop Kemp, který proběhne koncem srpna ve Festivalparku v Hradci Králové, nese podtitul „Most legendary hip hop world meeting“ a má letos opět ambici stát se svátkem všech fanoušků hip-hopu. Slevu 10% na vstupném získá každý, kdo předloží na místě jízdenku s cílovou stanicí Hradec Králové. Den platnosti jízdenky musí odpovídat dnu nákupu vstupenky. Při ceně vstupenky na místě tak lze ušetřit až 120 korun (na VIP vstupenku 220 korun). Po dobu festivalu také budou posíleny rychlíkové spoje.



MÁCHÁČ 2009 (22. srpna, Doksy, Máchovo jezero)

Mácháč, neboli „česká Ibiza“, přivítá příznivce taneční muziky na konci srpna. Hlavním lákadlem festivalu je pohodová atmosféra Máchova jezera a skvělá muzika v podání předních zahraničních i českých DJs. Slevu v hodnotě deseti procent v předprodejní síti Ticketpro nebo přímo na místě může získat každý, pokud předloží jízdenku s cílovou stanicí Doksy a platností mezi 18. až 23. srpnem 2009.