Do 12. října měla trvat dopravní omezení na rekonstruovaném mostě přes Bělou v Častolovicích. Teď je jasné, že termín stavbaři nestihnou. Kostelecký městský úřad oznámil, že uzavírka ve směru z Častolovic na Kostelec nad Orlicí bude prodloužena do 16. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.