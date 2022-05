Od Habrové se ulicí řítí osobní auto, vyjíždí ze silnice a naráží domu a po cestě kosí i zábradlí. Ne, to nejsou žádné scény z akčního filmu. Ale on-line přenos z komínu rychnovského pivovaru, kde se usídlila čapí rodina. Paní "Čapkovou" toto drama, které se odehrává desítky metrů pod ní, však nijak nevzrušuje a dál sedí na vejcích. Aby se nenudila, její choť přináší v zobáku do hnízda i denní tisk. Tahle reality show baví nejen Rychnováky. Je zajímavou sondou do rodinného života čápů.

"Zajímavé bylo i sledovat snesení prvního vejce, viděli jsme, jak ho čáp z paní čápové vytlačil. Stoupl na ní a pomáhal jí, aby vejce vyběhlo ven. V podstatě asistoval při porodu," říká s úsměvem Honza Dušek.

Původní myšlenka na on-line přenos prý vzešla od majitele pivovaru Jana Mikše a místostarostky města Jany Drejslové.

"Je to společný projekt města a rychnovského pivovaru a mě požádali, jestli bych to zařídil a uvedl v život. Zásadním způsobem nám pomohli hasiči, těm patří velké poděkování, bez nich by to možné nebylo. V rámci cvičení nám poskytli výškovou techniku. Firma Indigo to pak vyřešila technicky, na komín nainstalovala kameru v rozlišení 4K, přenos je tak dost kvalitní, a vytvořili jsme web capirychnov.cz. Spustili jsme ho 8. dubna a za šest týdnů stream navštívilo zhruba 100 tisíc lidí. Vidíme přitom nárůst sledovanosti, když se na čapím hnízdě něco stane," prozrazuje dále Honza Dušek.

Čápata dávají rodičům zabrat

Na vrchol pivovarského komínu občas doléhají z nádvoří hlasy, křik pávů, zvuk válení sudů i motorů projíždějících aut. Čápi ale jako by to nezajímalo a starostivě se střídají v péči o své potomky, tisk už nenosí, mladé je třeba nakrmit a že jich je dost, pořádně se nalítají.

"Čas od času přenos na internetu také sleduji. Mají už čtyři čápata vylíhlá, otázka je, jestli je všechny vychovají. Co si já pamatuji, nejvíc jich tu vychovali tři a odlétli s nimi," vzpomíná jednatel rychnovského pivovaru Tomáš Konvalina.

Kolik mladých čápů nakonec z hnízda vylétne, rozhodne sama příroda.

Na přímý přenos z čapího hnízda se můžete podivat zde:

Zdroj: Youtube

Lidé s napětím čekají, zda se vylíhne i páté. Dostanou i jména? Třeba po dětských hrdinech Bylo nás pět? Vždyť i pár metrů pod nimi se vaří pivní Zilvar, Bajza nebo Jirsák.

"Jména čápata nemají, pak přiletí a nevíte, který je který," podotýká Tomáš Konvalina.

Jejich mámu a tátu však rozeznat můžete, paní Čapková nosí "náramek". "Samici poznáte podle toho, že má na noze kroužek. Máme k ní i rodný list, víme, kde byla okroužkovaná a podle toho jsme dohledali, kde už byla viděna. Okroužkovaná byla ve středních Čechách," dodává Honza Dušek.

"Je to super, škoda, že není kamera i v Solnici, také tam letos opět máme rodinku," komentuje čapí reality show jedna z fanynek Adriana Minaříková.

Bukáček a Bety

Lidé přitom mohou sledovat on-line přenosy i z dalších čapích hnízd, v Královéhradeckém kraji třeba z Mladých Buků. Tady se zatím vylíhla tři čápata. Loni tu tři bojovala o život. Přišla o matku a zůstala jen s čapím otcem Bukáčkem. O samici přišel v Mladých Bukách už podruhé. Vyrostla však jeho velká fanouškovská základna a na Trutnovsku se stala hitem trička s nápisem Táta roku 2021 Bukáček. Do hnízda na zahradě rodinného domu její majitel Šándor Havrán třikrát denně vylézal, aby mláďata v době nepřítomnosti čapího otce nakrmil. Snahu dobrovolníků z Mladých Buků o jejich přežití podporovali lidé z Česka i zahraničí. Chodily jim příspěvky na transparentní účet, vřelé dopisy a dárky, lidé vozili krmení. Prostřednictvím kamery pozorovaly, jak se jim daří, tisíce lidí. Teď fandí Bukáčkovi a Bety.

Čapí přenos se vysílá také z komína firmy KARA v Bohuslavicích u Trutnova nebo z pivovarského komínu v Trutnově.