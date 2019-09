Akce se koná u příležitosti Svatováclavských slavností a oslav 111 let od zahájení provozu na této trati. Vlaky budou pendlovat mezi oběma městy od 9 hodin ráno až do večera. Jízdenky se prodávají přímo ve vlacích, kapacita vozů je přitom omezená.

Jízda Hurvínkem vyjde cestující na 40 korun, děti do 15 let na 20 korun, děti do tří let ji mají zdarma. Cestující do tří let neplatí ani v parním voze Komarek, jízdenka pro ostatní stojí 80 korun.