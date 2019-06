Projekt Na kole dětem je sportovně charitativním projektem, který pomáhá dětem po léčbě rakoviny. A jak říkají pořadatelé, zároveň má za cíl přivádět děti i dospělé ke sportu, v tomto případě k cyklistice, a vykouzlit úsměv na dětských tvářích. Tváří, zakladatelem a duší celého projektu je Josef Zimovčák, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole. Letos jde už o desátý ročník akce. Pátá etapa jízdy Josefa Zimovčáka odstartovala ve Velinách.

Z velin vedla trasa cyklojízdy kolem Nového zámku v Kostelci nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou - Lipovky, dále do Kvasin až přes obce Lukavice, Panská Habrová, Jaroslav, Javornice a Pěčín do Rokytnice v Orlických horách. Odtud peloton zamířil k přehradě Pastviny a dále. V průběhu celkem jedenácti dní postupně projíždí celou republikou a od dárců shromažďuje peníze na rekondiční pobyty dětí, které prodělaly léčbu rakoviny. Tyto pobyty jim pomáhají s návratem do běžného života.