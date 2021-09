"Máme tu nově zřízený kamerový systém. Je napojený na Městskou policii v Dobrušce a zatím je pořádek," pochvaluje si starostka Eva Stojková.

Do budoucna se prý obec bude snažit najít řešení i pro to, aby lidé měli možnost se zbavit velkoobjemového odpadu,

S tou další ostudou je to však horší. Chátrající hospodářská budova někdejšího pivovaru "praští" každého do očí. Stojí u cesty, jen kousek od olešnického náměstí. Rozbitá okna, opadávající omítka a jako memento doby minulé tu zůstává ještě stará tabule, z níž se dá vyčíst nápis Velkovýkrmna Státní statek Smiřice. Živo tu je snad jen při hasičských cvičeních.

S touto "parádou" může pohnout jen majitel a obyvatele obce trápí, že se tak neděje. Areál bývalého pivovaru koupil už v havarijním stavu a před 17 lety nechal budovu pivovaru strhnout. Kromě již zmíněné hospodářské budovy se však dochovaly i sklepy pivovaru, které podle názorů místních jsou doslova zakopaným pokladem.

"Ten prostor ve sklepích je úžasný. Byla jsem tam, všechno je krásně zachovalé, cihlové klenuté stropy, byla by tam pěkná vinárna," uvažuje olešnická knihovnice.

Jak připomíná, se zdejším pivovarem bylo spjaté jméno Oskara Miguly, který tu tradici vaření piva v roce 1869 založil: "Migulovi bydleli v dřevěné vile, která dodnes stojí naproti Konzumu. Pak přišla ta blbá doba a odsun, rodina dnes žije v Německu. Paní sem jezdila a při pohledu na tohle hodně trpěla. Vyprávěla mně, kde měli ovocnou zahradu, zeleninovou zahradu, kde si dávali čaj o páté. Byla hodně zklamaná, jak to tu vypadá."

Hospodářská budova bývalého pivovaru dál chátrá.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

V bývalém pivovaru za minulého režimu parkovaly zemědělské stroje, sloužil však také jako jídelna pro rolníky a skladiště. V hospodářské budově prý byly byty a kanceláře: "Změna přišla po 89. roce. Statky končily a všechno šlo do kytiček, začalo to chátrat, protože nikdo na tom nic neudělal. Současný majitel má tady chalupu. Ptali jsme se ho, co s tím tady bude dělat. Řekl nám, že má své plány, ale nebude je nikomu prozrazovat."

Na pozemku, kde pivovar stával, zatím dál bují vegetace. Pokud se někdo odhodlá prostoru vdechnout nový život a třeba i někdejším pivovarským sklepům, bude ho to stát nemalé peníze. Podle starostky možná současný majitel vyčkává, aby naplnění svého záměru nechal už na svých dětech.