Jednoznačným vítězem posledních sněmovních voleb se stalo hnutí ANO. Tomu jasně odpovídá i interaktivní mapa hradeckého okresu, která se prakticky celá zbarvila do světle modré barvy znázorňující vítězství hnutí Andreje Babiše. V hradeckém okrese hnutí ANO zcela dominovalo. Ze 104 obcí, ve kterých voliči vybírali nové poslance, nevyhrálo pouze v jediné. Na východě okresu v obci Libníkovice zvítězili se ziskem skoro 27 procent hlasů občanští demokraté. Překvapivé volební výsledky jsou v obci se 168 obyvateli už tradicí. V roce 2013 sněmovní volby v Libníkovicích vyhrál Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, v roce 2010 pak TOP 09.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.