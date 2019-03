Orlické Záhoří - Loučení se zimou ve Skiareálu Černé Voda bude lákat v sobotu 16. března do Orlického Záhoří. Účastníci v maskách mají příležitost se zaregistrovat v TIC Orlické Záhoří do 14. března.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Registrace masek na místě bude probíhat v sobotu od 11 do 12 hodin. Poté už odstartuje samotný program plný her, soutěží a chybět nebude rej masek. Vyhodnocení se očekává po 16. hodině. Akce se koná v rámci projektu 10 let spolu.