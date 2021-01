"Od krajské hygienické stanice nyní víme, že můžeme provozovat areál do 20.30 hodin za dodržení všech hygienických opatření, aby se tam lidé neměstnali. Nejsou tam žádná místa, kde by se lidé shromažďovali, žádné výdejní okénko ani toika, ale běžkaři musí dodržovat bezpečné rozestupy, aby neohrozili ostatní," vysvětluje referentka Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří Jana Matoušová.

Omezení kvůli covidu přitom také tady zasáhla do kalendáře akcí. Patří k nim například populární Pašerácký noční závod, který se měl rozjet příští sobotu ve Ski areálu Černá Voda. Termín pořadatelé budou posouvat až do té doby, kdy se bude moci uskutečnit, pokud to také umožní sněhové podmínky.

"Máme i závod na běžkách, ten nám zase nedovolí z důvodu zákazu shromažďování víc než 20 osob. Ten bude asi komplikovanější. To samé se týká i závodu rohaček, jakmile není otevřené středisko, nemůžeme si to dovolit," dodává Jana Matoušová.

Na své si tak o víkendu v Orlických horách přijdou kromě dětí na bobech a sáňkách hlavně běžkaři, a to nejen v Orlickém Záhoří. "Díky městu Rokytnice v Orlických horách a okolních obcí připravíme na víkend běžecké tratě. Jistě bude upravena "bunkrovka" Homole - Mezivrší a pokud to sněhové podmínky dovolí, bude našim cílem upravit tratě až na Panské pole. Vše by mělo být připraveno na sobotní ráno," informovalo Ski centrum Říčky.

Poprvé na úpravu běžeckých tratí vyrazila v pátek rolba také z Deštného v Orlických horách. Přichystané by tak měly být bílé stopy z Deštného od Kozího chlívku na Studený vrch, Luisino údolí, pod Jelenku, dále na Velkou Deštnou a sedlo Šerlichu. Kdo chce pak zvolit jinou trasu, může se vydat od Deštného nad národním domem na Kamenný vrch, Polomské sedlo a šerlišské sedlo včetně odboček na Vrchmezí a Šerlišský mlýn.