Na antigenní testy můžete vyrazit v pátek do Hotelu Dobruška

Tento pátek 2. dubna mohou zájemci zamířit do Hotelu Dobruška, kde se chystá antigenní testování pro veřejnost zdarma, a to 9.30 do 11.30 hodin. Přístup je z bočního dvora. Testy budou prováděny bez objednání. S sebou si nezapomeňte doklad totožnosti a průkaz zdravotního pojištění.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta

Od začátku pandemie zaznamenali hygienici na Rychnovsku k pondělnímu ránu již 14 073 pozitivně testovaných, 180 nakažených zemřelo. Sedmidenní klouzavý průměr počtu pozitivních testů (k 27. březnu) byl v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v rámci Královéhradeckého kraje nejvyšší na Jičínsku – 62, hned za něj se však s 57 zařadilo právě Rychnovsko.