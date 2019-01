Rychnovsko - VÍKENDOVÁ POROTA DENÍKU: Zeptali jsme se známých tváří Rychnovska, zda si myslí, že letos zima silničáře opět překvapí a kdy by se měli ideálně začít chystat?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

PAVEL ŠTĚPÁN, vedoucí Společenského centra Dobruška

Mně se na tom líbí, v uvozovkách řečeno, že řidiči říkají, že silničáři připraveni nejsou, a naopak silničáři se nechávají slyšet, že řidiči zase situaci na silnicích podcenili. V tomto stejném bodě to zůstane vždycky. Každý na tom má svůj díl. Když nasněží, řidiči se diví, kde jsou silničáři, ale sami mají třeba ještě letní gumy. Na druhou stranu silničáři také nevědí, kam dříve jet. Neumím jednoznačně odpovědět, zda je letos zima opět překvapí.

Verdikt: Neví

YVONA BŮŽKOVÁ, ředitelka SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. O.

Myslím si, že více než silničáře zima překvapí některé řidiče. Mám na mysli především ten typ řidičů, které vídáme v reportážích zpráv našich televizních stanic, kteří stojí v koloně aut, v chumelenici, na silnici, kterou před malou chvílí projeli silničáři s pluhem, a kteří na kameru lamentují nad tím, jak silničáři zaspali. Bydlím ve vesnici, do níž vede silnice, která rozhodně nepatří k tzv. hlavním tahům, a silničáře vídáme často a pravidelně. Nemohu samozřejmě předpokládat, že když celou noc hustě sněží, bude ráno v sedm hodin silnice protažená a chemicky ošetřená.

Verdikt: NE

JIŘÍ VÁCLAVÍK, vyšetřovatel RK hasičů

Nemyslím si, že zima silničáře letos překvapí, stejně tak, jako jsem si to nemyslel a několikrát ověřil i v minulých letech. Není prostě v lidských silách ani možnostech techniky, aby byly v případě náhlého přívalu sněhu naráz prohrnuty všechny silnice v našem regionu a v žádném případě tento stav silničářům nezazlívám. Někdy mi prohrnování zavátých silnic připomíná boj s větrnými mlýny. Dle mého názoru se silničáři snaží dělat maximum možného. Hodně záleží i na nás, na řidičích, jak jsme k sobě tolerantní. Silničáři opravdu nejsou všemocní. Věřím tomu, že se na zimu připravují průběžně, prakticky od okamžiku, kdy opadnou poslední vločky loňského sněhu.

Verdikt: NE

VĚRA ZAŇKOVÁ, knihovnice v Častolovicích

Já si nemyslím, že by silničáře letos zima překvapila. Jistě jsou na ni již dostatečně připraveni, jelikož prosinec už klepe na dveře a kdy by se měli začít chystat? No určitě v předstihu, ale to nejlépe musí vědět oni.

Verdikt: NE

FRANTIŠEK KINSKÝ, potomek české šlechty a zastupitel Kostelce n. O.

Snad už jednou nepřekvapí, ale nikdy nevíte, co nám ta oteplující se příroda připraví. Třeba i zcela nečekaně v zimním období nasněží. To umí překvapit. Zvláště když máte nachystanou techniku, hory soli a jiných prostředků proti zimě, ale sníh začne padat, potvora jedna proradná, v jinou dobu než je doba pracovní. Třeba v noci. A komu už se v noci chce z vyhřáté postele? Tak to jsem si jen tak trochu nepatřičně poskládal slova a myšlenky. Ne, myslím si, že silničáři to nakonec s velkým nasazením lidských sil a techniky a zvládnou. A to myslím naprosto upřímně.

Verdikt: SNAD NE



Většina porotců zastává názor, že silničáře zima nepřekvapí.