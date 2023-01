Autorky patchworkových a šitých obrazů, patřící do klubu Bohemia patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materiály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nejrůznějšími způsoby použití krajky nejen v quiltu. Uvidíte díla Zuzany Dolínkové, Nadi Harbichové, Andrey Landovské, Ludmily Vachtenheimové, Heleny Ouředníkové, Lady Charvátové a Hanky Pražákové.

Každou první středu v měsíci vstup zdarma.

Dobrovolní hasiči a záchranáři bojovali v lese u Potštejna o život myslivce

Každou první středu v měsíci je vstup do všech poboček Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zdarma. Dále mají volný vstup každý den nově děti až do věku 10 let a senioři od 65 let.