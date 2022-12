Začít můžete třeba na Orlici už tento pátek, v kosteleckém Novém zámku v tento den začínají Vánoce. Expozice bude otevřena každý den až do 18. prosince, a to od 10 do 16 hodin. V tuto dobu budete mít příležitost projít si sami zámecký interiér a pokochat se i vánoční dekorací. A třeba potkáte také majitele zámku Františka Kinského.

Rodové sídlo Kolowratů v Rychnově nad Kněžnou bude lákat v sobotu 10. prosince od 9 do 17 hodin na tradiční Zámecký adventní trh na zámeckém nádvoří, kde odpolední kulturní program obstará zdejší Dům dětí a mládeže Déčko a pořídíte tu i vánoční stromek.

V neděli 11. prosince se můžete vrátit na Orlici, ale tentokrát na doudlebský zámek, který od rána ožije Vánočním jarmarkem.

Pokud jste propadli kouzlu betlémů, neměli byste si nechat ujít už 12. ročník výstavy těchto skvostů v kvasinském zámku. Vytvořené jsou z mnoha různých materiálů a za podívání to rozhodně stojí. A když to nestihnete před Vánocemi, nevadí. Máte na to dost času - výstava potrvá až do 5. února, vstupné je dobrovolné.

Zámek Opočno se už minulou sobotu těšil velké návštěvnosti díky historicky prvnímu vánočnímu jarmarku. Každý víkend až do 18. prosince se můžete podívat i do jeho komnat během adventních prohlídek.

"Chcete zažít adventní čas dob dávno minulých? Dozvědět se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta? A jak prožívali toto období lidé prostí, lidé v podzámčí? Kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívaly děti a jak dospělí. Co patřilo na stůl o Štědrém dnu? A kdo byl sv. Ambrož, sv. Lucie, sv. Barbora a ostatní? To vše a více se dozvíte pří návštěvě prvního patra zámeckých expozic a části bývalé zámecké kuchyně opočenského zámku s komentářem průvodce," zve správa zámku.

A nezapomeňte se zastavit na prvním nádvoří, před vstupem do "hladomorny" tady najdete krásný slaměný betlém, který si můžete prohlédnout i každý všední den mezi 10. a 15. hodinou.

Vstupné na adventní prohlídky zámku Opočno: základní 150 Kč, snížené 120 Kč (senioři 65+, mládež 18-24 let, ZTP, ZTP/P, děti 6 - 17 let), děti 0 - 5 let zdarma



Vstupné na Vánoce na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč