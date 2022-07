Můj tip: Za předsedou Rádlem z Osečnice za sluncem a senem do Hoštic

Je to pár dní, co by herec Miroslav Zounar oslavil své devadesátiny (nar. 15. 6. 1932, zemř. 28. 3. 1998). Pocházel z Osečnice na Rychnovsku a studoval rychnovské gymnázium. Už tehdy se věnoval recitaci a hrál ochotnické divadlo. Do srdcí mnoha diváků se později zapsal především rolí předsedy JZD Hoštice Josefa Rádla v Troškově komediální trilogii Slunce, seno… Pojďte se s námi podívat do jihočeských Hoštic.

Hoštice jsou díky trilogii Slunce, seno... velkým lákadlem pro turisty. | Video: Jana Kotalová