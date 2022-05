Tím ale prohlídka nekončí, motoráček Hurvínek sice na renovaci ještě čeká a je skrytý pod plachtou, ale je tu také posunovač, který má sílu jako "prase", a tak se mu i přezdívá. A odnést si z muzea můžete nejen zážitky, ale i nějaký ten suvenýr a přitom přispět Letohradskému železničnímu klubu na zdejší provoz.

Vstupné je lidové, 40 korun pro dospělého návštěvníka, pro děti do 15 let a studenti, kteří předloží průkaz, zaplatí 30 korun. Rodinné vstupné pro dvě osoby a dvě děti vyjde na 120 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. V květnu, červnu, září a říjnu je otevřeno vždy v sobotu od 10 do 16 hodin a v hlavní prázdninové sezoně v červenci a srpnu vždy v sobotu i neděli ve stejných časech. Pro větší skupiny je možné předem domluvit návštěvu i mimo otevírací dobu.