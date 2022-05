Pokud vás pak lákají tajemné příběhy o pokladech, rozhodně nesmíte vynechat návštěvu hradu. Dozvíte se, proč je jeho podzemí tak provrtané. Děti se tu nudit nebudou. Vstoupíte-li do konírny, najdete tu razírnu mincí, na dalším přístroji je pak lze "obroubit". Jsou tu však i brnění, přilbice. Vedle kočáru je zhroucená figurína jakéhosi vězně. Nepřipomíná vám jednoho známého českého herce? Návštěvníci říkají, že Karla Rodena. No, přijedte se přesvědčit sami.

Jen o pár kroků dál se ocitnete na prostranství, v dobách bezvládí tady prý býval ráj trampingu. Pálily se tu ohýnky,… Tady je vstup do velkého zastřešeného sálu. V něm se odehrávají svatební obřady, divadelní představení, výstavy i koncerty.

I tady, jako na dalších místech pozůstatků hradu, se nabízejí široké rozhledy do okolí a také do někdejší věže nad pátou bránou, kde jsou usazená "dračí" vejce. Není to tu zdaleka poslední zpestření pro děti. Najdou tu kamerunské kozy, mohou nahlédnout do proskleného úlu, pátrají také po podkovách rozmístěných po hradě, každá nese indicii vedoucí k pokladu, nebo se baví koulením obří koule v prostorách pod hradní kaplí. Vedou tam prý dvě podzemní chodby a kdyby stála dlouho na jednom místě, mohla by se do nich propadnou.

Hrad je otevřen v sobotu i v neděli od 9.15 až do 17 hodin.