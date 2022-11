"Než se vaše přípravy na ně rozjedou naplno, máme pro vás všechny pozvání na příjemné posezení, ve kterém si budete moci vyzkoušet jak tyto chvíle plné světýlek vnímají nevidomí. Těšíme se na všechny, kteří přijmou naše pozvání do tmy a věříme, že si společně užijeme příjemný čas provoněný vším, co k Vánocům patří," zve Renata Moravcová ze spolku Doteky naděje, která sama přišla o zrak ve svých 31 letech.0

Tehdy to byl její jedenáctiletý syn, kdo jí dodal chuť, aby to nevzdala a dokázala se poprat s tím, co ji osud přichystal. Dnes se snaží světy vidících a nevidomých spojovat, třeba i prostřednictvím Kavárny ve tmě, kde místo zraku mohou návštěvníci naplno zbystřit jiné smysly - hmat, sluch, ale jelikož jde o kavárnu - a ještě k tomu vánoční - pak také čich a chuť. Kavárna ve tmě se otevře od 23. do 25. listopadu, posezení trvá hodinu a půl a začíná vždy v 8, 10, ve 13, 15 a 17 hodin. Návštěvu lze objednat na čísle 770 113 590 od 8 do 11 hodin, ve středu i mezi 13. a 17. hodinou.