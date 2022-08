FOTO: Rytíři, tanečnice i kousky, při nichž se tají dech. Říčky žily středověkem

Po chvíli se ocitnete v historické pivnici ve společnosti sličné šenkýřky a jejích hostů, za pár desítek metrů v pekárně či u kupce. Jde o skutečný labyrint plný různých zákoutí. Na šňůrách u stropu visí prázdné pytle, o pár metrů dál bílá plátna, jste u pradlen. Dobovou atmosféru dokreslují hlasy a zvuky, které tu mohly znít i před staletími. Zaslechnete zde hudbu, hodovníky v krčmě, halas jarmarku…

Ke katovi

Pak už přichází ta strašidelnější část - mimochodem i ze vzezření některých pradlen jde trochu strach. V jednom z výklenků tu narazíte na truhlu s kostlivcem, musíte překonat cestu, na níž se to hemží virtuálními krysami, na jiném místě je za mříží uvězněný muž s morovou maskou připomínající ptačí hlavu. I on je na krku poznamenaný morovou ránou.

Těch zajímavých zastávek tu je více, ocitnete se také ve skladu munice, v šatlavě, mučírně a dokonce i na samotném popravišti, kde na odsouzence čeká duchovní a kat. Nahlédnout můžete i do městské studny. Když vystoupíte znovu na povrch, objevíte se rázem v jiné části města - u kostela.

Prokletý závod Dole Air Race: Změnil se v peklo. Piloti umírali, letouny mizely

"Středověké Kładsko vznikalo na úpatí tvrze na Pevnostní hoře (Góra Forteczna). Město leželo na křižovatce obchodních cest, což přispívalo k rozvoji řemesel a obchodu. Četní kupci a řemeslníci si stavěli domy ve městě obehnaném hradbami a korytem Kladské Nisy. V úzkých domech bývaly byty a dílny. V nich žily a pracovaly celé rodiny, ale také služebnictvo, tovaryši i učedníci. Místa bylo málo, mnohdy navíc vypukl nebezpečný požár, který zničil celý majetek. Není se tedy čemu divit, že někdejší obyvatelé města začali pod svými domy hloubit rozsáhlé sklepy," líčí průvodce.

V podzemí to žilo

Kladští obyvatelé od 13. do 17. století pod městem razili místy i 30 metrů hluboké sklepy. Ty vytvořily hustou, několikapatrovou síť chodeb a komor.

"Je tam velká zima?" ptá se jeden z turistů, který se právě chystá také sestoupit do podzemí. Ujišťujeme, že zas taková zima tam není. Je pravda, že jsme nakonec bundy neoblékli, ale bylo to příjemné zchlazení.

Díky tomu, že v podzemí panovala celoročně stálá nízká teplota, která však nikdy neklesla pod nulu, skýtalo vhodné podmínky pro uchovávání potravin a dalšího zboží, mimo jiné tu dozrávalo i kladské pivo. Kvůli bezpečnosti se sem přesunuly také některé výrobní dílny, například pekárny. Pravděpodobnost, že by v těchto místech vypukl požár, byla zkrátka menší. A podzemními chodbami bylo přímo do stánků obklopujících radnici dodáváno zboží. Hluboké podzemní prostory našly své uplatnění i za válek, staly se úkrytem pro obyvatele města, kteří zde mohli schovat svůj nejcennější majetek.

Na kole k Atlantiku. Díl šestnáctý: Lauenburg, první stále živý přístav na Labi

Kladsko bylo po dlouhá staletí územím Čech. Od konce 12. století vznikala v podhradí trhová ves obývaná Čechy, severně od dnešního náměstí se rozrůstalo německé osídlení. Jen pro zajímavost - roku 1431 připsal císař Zikmund kladský kraj Půtovi III. z Častolovic. Roku 1742 bylo Kladské hrabství po prohrané První slezské válce odtrženo od Čech a připojeno jako země s zvláštním postavením k Prusku… Význam podzemních skladišť však postupem času upadl.

Domy nad podzemním městem se začaly bortit

Po druhé světové válce se tehdy německé Kładsko (Glatz) dostalo na území Polska, ačkoli o něj usilovalo i Československo. Přijíždějící Poláci ani netušili, jaký labyrint chodeb se pod městem skrývá, a odjíždějící Němci se o něj nestarali. Možná by podzemní město zůstalo v zapomnění, kdyby na začátku 50. let nezačaly zdi starých domů praskat, budovy se začaly sesouvat. Ty, kterým hrozilo zhroucení, museli jejich obyvatelé opustit. Nedostatečná údržba domů nebyla jediným důvodem jejich špatného stavu. Dešťová voda stékající z kladské pevnosti a nestabilní terén narušený podzemními prostorami vykonaly své.

Pomohli odborníci z Hornicko-hutnické akademie z Krakova, podzemí prozkoumaly týmy speleologů a potápěčů, zmapovaly strukturu chodeb a následně zakreslily jejich podrobné plány. To posloužilo jako základ pro zajištění podzemí, které bylo následně odvodněno a komory postupně vyplňovány. Všechny sklepy však zasypány nebyly. V roce 1966, kdy si Polsko připomínalo tisícileté výročí přijetí křesťanství, byla vytyčena podzemní turistická trasa nazvaná Trasou tisíciletí polského státu. V roce 1976 se otevřela návštěvníkům.

Lákavá vůně i jedinečná atmosféra. Food festivaly lákají stovky lidí

Vojenská pevnost

Jen kousek nad informačním centrem se vstupem do podzemního města se přitom nachází i kladská pevnost, jedna z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska. Ta hlavní vyrostla na Pevnostní hoře a zaujímá přes 30 hektarů plochy. Původně dřevěné hradiště bylo později přestavěno na zděné obranné sídlo kladských vládců a na tomtéž místě posléze vznikl moderní systém opevnění, který již odpovídal nárokům na vojenskou architekturu 17. a 18. století.

Prohlídky jsou tu každou půlhodinu a lze si vybrat dvě trasy. Na té první v horní část pevnosti strávíte tak hodinu a půl, v labyrintu - minérských chodbách pak zhruba hodinu. I v tomto podzemí je celoročně chladno, proto si raději přibalte něco teplejšího na sebe.

Pevnost



Otevírací doba:

listopad až březen 9.00 – 15.00 (poslední prohlídka v 15.00)

duben až říjen 9.00 – 18.00 (poslední prohlídka v 18.00)



Vstupné:

do každé z tras 28 PLN, snížené 23 PLN

obě trasy společně 43 PLN, snížené 35 PLN

Děti do 5 let mají vstup na horní část trasy zdarma.



Podzemní město



Otevírací doba:

listopad až březen 9.00 – 17.00 (poslední vstup do podzemí v 16.30), přestávka od 13.00 do 13.15

duben až říjen 9.00 – 18.00 (poslední vstup do podzemí v 17.30), přestávka na prohlídku od 13.00 do 13.15



Vstupné:

běžné 17 PLN

zlevněné (pro děti a dorost do 16 let, důchodce a osoby se zdravotním postižením po předložení dokladu opravňujícího ke slevě) 13,00 PLN

rodinné (2 dospělí + 2 děti do 16 let nebo 1 dospělý + 3 děti do 16 let) 41 PLN