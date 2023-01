"Všechny exponáty byly vytvořeny na základě starších i novějších historických pramenů, při výrobě byly použity pravé lidské vlasy a lékařské oční implantáty – jeden z důvodu, proč figuríny působí živým dojmem," zvou na výstavu v Klubu seniorů v Kostelci nad Orlicí pořadatelé.

Jak přitom připomínají, toto téma zaujalo i filmové tvůrce. Už roku 1932 natočil Tod Browning na svou dobu nanejvýš kontroverzní snímek Freaks (Zrůdy). Dále to byl americký seriál American Horror Story, jehož celá jedna řada je zasazena do prostředí panoptika v americkém cirkuse. Roku 2017 byl pak natočen hudební film Největší showman, kde v hlavní roli cirkusového vizionáře P. T. Barnuma exceluje Hugh Jackman.

Na některých místech Rychnovska se toto panoptikum objevilo loni na podzim. Figuríny pocházejí z antropologického muzea v Petrohradě, které před několika lety vyhořelo, a tato výstava je jednou z posledních svého druhu na světě.

Vstupné je pro dospělé 100 korun, pro děti do 12 let 60 korun. Výstava je přístupná denně od 10 do 18 hodin.