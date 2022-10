A v armádě se už rozhodl zůstat. Stoupal po různých velitelských funkcích a v prosinci 1936 mu byl svěřen čerstvě vzniknuvší Prapor Stráže obrany státu Rychnov nad Kněžnou,“ připomíná Jan Hrubecký z Muzea východních Čech v Hradci Králové a také člen královéhradecké jednoty Československé obce legionářské. Ve středu 28. září se zúčastnil rychnovského Dne Stráže obrany státu spojeného s odhalením pamětní desky Františku Kynychovi a při té příležitosti Deníku poskytl rozhovor.

Co se skrývá pod pojmem Stráž obrany státu (SOS)?

Vznikla na podzim roku 1936 a byla to platforma, která sjednocovala všechny ozbrojené sbory, které se podílely na ochraně československé státní hranice, tedy četnictvo, finanční stráž a armádu, které podléhaly i různým ministerstvům. Major Kynych z kasáren, na které byl zvyklý, přesídlil na Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou, protože v míru Stráž obrany státu podléhala úředníkovi státní správy, ne vojenskému veliteli. Jeho nadřízeným byl okresní hejtman.

Co všechno měl na starosti?

Major Kynych začal řešit právě to, jak organizovat četníky, vojáky a finance v obvodu, který mu byl přidělen, což bylo 98 kilometrů státní hranice v Orlických horách, aby byl prapor schopen plnit úlohy její obrany. Dále to bylo monitorování nálady ve zněmčeném pohraničí, potom přišly plány na destrukci klíčových objektů a podobně. Zároveň řešil vojenský výcvik svých mužů. Všichni už za sebou měli vojnu, ale výcviku bylo třeba pro účely obrany státní hranice. Představovalo to jiný úkol, než do té doby četník nebo financ běžně řešili. Měli na starosti clo, pašeráky, běžnou kriminalitu. Najednou museli být schopni například odpálit výbušninami most.

Československo přišlo o část území už v roce 1938. Jak tehdy vypadala situace v pohraničí?

V květnu 1938 se zpravodajské oddělení hlavního štábu domnívalo, že Němci mohou využít obecní volby k protistátním demonstracím a také k tomu, že podnítí protistátní revoltou zásah německé armády, která jakoby půjde na pomoc svým soukmenovcům. Proto byla SOS aktivována. Všichni nastoupili na svá bojová stanoviště. Ten nástup byl velmi rázný a lidi v pohraničí velice překvapil. V bojovém režimu vlastně zůstali až do září.

A co se dělo v září?

V září došlo k obrovským německým demonstracím, nepokojům. Z německé strany to bylo vnímáno tak, že mezinárodní konstelace se kloní na stranu nacistů v usmiřování hrozícího válečného konfliktu a Hitlera. Německo nejprve organizovalo vzpouru funkcionářů Sudetoněmecké strany. Ta zásadním způsobem krachla, a protože bylo třeba neustále živit mediální obraz Československa jako země, která utlačuje své státní menšiny a nezvládá bezpečnostní situaci na svém území, byl do boje nasazen sudetoněmecký Freikorps. To byla už vyloženě teroristická organizace, tak byla uznána i při norimberském procesu v roce 1948, kdy byla postavena na úroveň SS.

Kdo tvořil Freikorps?

Byli to čeští Němci, kteří ilegálně utekli do Německa, byli vybaveni a vycvičení německými instruktory pro záškodnické akce v českém pohraničí. Freikorps vedl teroristické akce proti nám a první na ráně byli příslušníci SOS. Když československá vláda v exilu v Londýně během druhé světové války řešila princip oduznání mnichovské dohody, obnovy československého státu, potřebovala určit mezník, do které doby je z hlediska našeho státního práva mezinárodní vývoj přirozený a od kdy jsme vystaveni nacistické agresi. Vybrali si právě 17. září 1938 a nasazení Freikorpsu. Dá se tak říct, že příslušníci SOS byli prvními bojovníky druhé světové války.

Co se s příslušníky SOS stalo později?

Za okupace to měli těžké, protože obrovská spousta českých Němců velmi horlivě sloužila Gestapu a dalším represivním orgánům. Udávali je, řada jich skončila v koncentračních táborech, byla vyhozena ze státní služby. Byli i souzeni za to, co dělali v rámci své služby, a řada se jich zapojila do odboje. Stejně tak jako major Kynych. Gestapo ho zatklo v únoru 1940, byl velmi brutálně mučen, musel být hospitalizován v hradecké nemocnici. Přes to mučení nikoho neprozradil, následně byl propuštěn, od čehož si Gestapo slibovalo, že je dovede k dalším odbojářům. Nestalo se.

František Kynych se přesunul na Českomoravskou vysočinu, kde dále působil v odboji. Tam byl zatčen podruhé a pak odsouzen k několika letům káznice v Německu. Odtamtud ho v dubnu květnu 1945 osvobodili Američané. Vrátil se do republiky ve velice zbědovaném stavu, byl podvyživený, nefungoval mu správně krevní oběh, srdce, plíce… Nicméně už měsíc po osvobození už byl zase v uniformě a obětavě sloužil dál.

Nebyl to ale jeho poslední zápas, který se mu podařilo přežít, že?

Stal se obětí mocenského zápasu komunistů o podobu československé armády. Už před únorem 1948 se komunisté snažili ovládnout armádu a major Kynych jako legionář a prvorepublikový důstojník samozřejmě velmi vadil. Byl poslán na dovolenou s plným platem, aby byl následně zatčen Obranným zpravodajstvím, orgánem Bedřicha Reicina, což byl sovětský agent, který už za války u nás pronásledoval demokraticky orientované československé vojáky. Major Kynych byl zatčen počátkem roku 1951. Šestnáct měsíců byl nesmírně brutálně mučen v Praze, mezitím mu byl zabaven veškerý majetek a v nepřítomnosti byl vystěhován ze svého domu. Dožil v totální bídě. Zemřel 29. října 1968 - bez rehabilitace, ačkoli tehdejší prezident Ludvík Svoboda, který bojoval ve stejném legionářském pluku jako on, měl na stole dopisy, které požadovaly rehabilitaci majora Kynycha.

Byl rehabilitován dodatečně?

Až po roce 1990. Na budově okresního úřadu, kde velel praporu SOS od prosince 1936, má nyní svou pamětní desku. Je to i součástí letošního cyklu rychnovského muzea připomínání105. výročí bitvy u Zborova, kde bojoval i major Kynych.