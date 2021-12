Čím je nárůst způsobený, je podle expertů těžké říct. Hradecký kraj je v rámci celé země spíš výjimkou. Podle celostátní statistiky by mohl být celkový počet usmrcených nejnižší za 70 let, co policie čísla schraňuje.

„Dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny tragických dopravních nehod nedostatečné věnování se řízení vozidla a nepřiměřená rychlost jízdy,“ říká šéf krajské dopravní policie Petr Dušek. „Obecně se dá říci, že za zaviněním naprosté většiny všech dopravních nehod, výjimku tvoří například dopravní nehody zaviněné zvěří, je nerespektování zákona některým z účastníků silničního provozu,“ dodává prostou, ale opomíjenou pravdu.

S tím souhlasí i hradecký expert na bezpečnou jízdu Vít Jedlička. Ten připomíná, že klíčový je stres a spěch: „Velmi často je problémem čas. Doba je taková, ale je potřeba o tom více přemýšlet. Přece nejdůležitější je vždy vrátit se se zdravý domů a čas v tom nehraje žádnou roli.“ Připomíná expert tisíckrát ověřený fakt, že na českých silnicích se čas nahnat prakticky nedá.

Alarmující na letošní statistice je i to, že z 37 letošních mrtvých je 13 motorkářů, 5 cyklistů a 3 chodci. Nehody, při kterých zemřeli dva lidé, se letos staly dvě. A při jedné zahynuli na Jičínsku právě na motorce dva lidé. Řídil ji třicetiletý muž, který vezl dvacetiletou ženou. „Řidič motocyklu jedoucí od Jičína na Staré Místo narazil do traktoru s přívěsem, který na silnici vyjížděl z vedlejší pozemní komunikace. Řidič i jeho spolujezdec na místě zemřeli,“ popsala nehodu letos v srpnu mluvčí policie Šárka Pižlová.

Nejtragičtější byly tradičně prázdniny. V červenci během 7 dní zemřeli na silnicích hradeckého kraje 4 lidé a vůbec nejhorší pak byl srpen. Ten si celkem vyžádal 7 obětí.

V některých případech by přitom nejhoršímu zřejmě zabránilo dodržování nejzákladnějších bezpečnostních návyků. Při jedné letošní nehodě v regionu zemřel při nehodě čtyřiačtyřicetiletý motorkář bez helmy, v jiném pak po převrácení auta nepřipoutaná mladá spolujezdkyně. „K nehodě pravděpodobně došlo tak, že 18letý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dalším kritériím, v pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, do levého silničního příkopu, kde se převrátil přes střechu, odkud vyjel zpět na komunikaci, kde zůstal stát,“ popsala říjnovou nehodu na Hradecku za policii Iva Kormošová.

Podle Víta Jedličky by se stát měl víc zaměřit na prevenci, ale také přitvrdit v pokutách u skutečně nebezpečného chování řidičů: „Za velkou revizi by stál i bodový systém. Řidiči ho už nevnímají tak jako na začátku, kdy působil kladně na snížení nehod. Řidič se bál dostat do karty trestné body. Určitý prvek represe platí na ego mnoha řidičů všude na světě, tak proč by to nemělo fungovalo také u nás.“

Podle šéfa dopravní policie je situace nejhorší tam, kde je doprava nejhustší, tedy na silnicích první třídy. Tam ostatně podle statistik umírají dvě třetiny obětí dopravních nehod: „Policisté v celém kraji dohlíží po celý rok na bezpečnost a plynulost silničního provozu na všech typech komunikací a v maximální možné míře se snaží postihovat hlavně závažná porušení pravidel silničního provozu,“ dodává Petr Dušek.