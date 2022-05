/FOTOGALERIE/ Vydejte se s námi na naučnou stezkou Opevnění Rokytnicka, nebude litovat.

Z Haničky u Rokytnice v Orlických horách. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Seznámíte se s obdivuhodnou i pohnutou historií vojenského opevnění s meziválečného období a nahlédnete i pod pokličku éry poválečné a do dob normalizace, kdy tu režisér Vávra natáčel Dny zrady. Psal se rok 1972, bylo to ještě předtím, než se federální ministerstvo vnitra rozhodlo na Haničce vybudovat přísně tajný objekt Kahan. Měl se stát plně vybaveným krytem, a to i pro případ nukleárního útoku.