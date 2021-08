Za čtyři týdny budou žáci po letních prázdninách už znovu sedět ve školních lavicích. Většinu z nich opět čeká testování. Všechna pravidla ale zatím neznají ani školy.

Očkování dětí proti koronaviru | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Ačkoliv do konce prázdnin ještě zbývá skoro celý měsíc, už teď je zřejmé, že většina žáků v kategorii od 12 do 15 let nebude mít na začátku září dokončené očkování. Podle dat ministerstva zdravotnictví zatím projevila zájem o očkování v nejnižší věkové kategorii jen asi čtvrtina populace. Některé z těchto dětí navíc teprve čekají na první dávku. Je tedy jasné, že potřebný odstup od druhé dávky splní na začátku školního roku jen asi každý pátý žák.