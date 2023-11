Bez omezení bude již příští týden most na silnici I/14 v Dobrušce. Most opravuje Ředitelství silnic a dálnic za částečné uzavírky. Ta se už dvakrát prodloužila.

Takhle most vypadal na začátku listopadu. | Video: ŘSD

Práce na opravě mostu v Dobrušce podle silničářů už opravdu míří do finále. „V těchto dnech probíhá osazení a betonáž dilatačních závěrů, následovat už budou pouze dokončovací práce. V příštím týdnu bude již most zprovozněn a průjezdný bude bez omezení,“ sdělilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na síti X.

Podle mapy oprav na webu ŘSD práce potrvají do 13. listopadu. Oproti původnímu plánu tedy oprava trvá o měsíc déle. Most silničáři začali opravovat v půlce srpna, hotovo mělo být 13. října. Částečná uzavírka silnice I/14 v Dobrušce se ale nakonec prodloužila, a to hned dvakrát. Důvodem byl špatný technický stav mostu.

ŘSD již dříve prodloužilo i uzavírku úseku silnice I/14 v Solnici, oprava by měla skončit až na konci měsíce.

Takhle most vypadal na začátku listopadu:

