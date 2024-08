Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v současné době láká nejen na výstavu Leonardo da Vinci - legendární stroje. Kromě funkčních maket jeho geniálních vynálezů tu najdete také zaručeně pravou kopii jeho nejslavnějšího obrazu Mona Lisa.

„Podařilo se nám zapůjčit takový unikátní obraz ze soukromé sbírky z Náchoda, kdy jeden náchodský mecenáš si poslal do Louvru svého malíře, aby mu namaloval kopii obrazu Mony Lisy. A tu jsme si půjčili, můžeme říct, že máme skutečně zaručeně pravou kopii Mony Lisy. Hledali jsme, co by se k ní ještě hodilo. A naskytla se nám příležitost půjčit si velmi zajímavou výstavu strojů Leonarda da Vinciho. Takže se nám to takto hezky sešlo všechno dohromady,“ vysvětlil ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka.

Na návštěvu výstav máte už jen pár dní - do 25. srpna.

Kopie Mony Lisy zapůjčená z Náchoda nebyla doposud nikdy veřejně představena. „Vytvořil ji malíř Jaroslav Veris, původním jménem Jaroslav Zamazal,“ uvedl ředitel Orlické galerie Vlastislav Tokoš.

Kopii Mony Lisy namaloval v pařížském Louvru v roce 1929, a to na objednávku náchodského velkoobchodníka s textilem a sběratele výtvarného umění Lea Strasse.

Mona Lisa pohledem karikaturisty

Za další Monou Lisou musíte na Nový zámek v Kostelci nad Orlicí. Je však tak trochu jiná, je součástí výstavy Usmívání, malovaného humoru Pavla Matušky. I jeho díla přitom překročila hranice země.

Takzvaně na mušku si vzal i osobnosti a obrazy světových malířů. A tak v této sérii nechybí ani Mona Lisa. „Snažil jsem se neudělat kopii, to ani nedokážu, ale chtěl jsem sám sobě dokázat si, jak moc to zvládnu. Chci, aby se to na první pohled blížilo co nejvíc originálu. Zblízka už to je horší. Je to takové žonglování, vybočení z námětu, protože ostatní moje obrázky jsou malované vtipy,“ prozradil v nedávném rozhovoru pro Deník Pavel Matuška.

close info Zdroj: Deník/Jana Kotalová zoom_in Pavel Matuška a jeho výstava v Galerii Kinský Usmívání.

Výstava Usmívání v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je k vidění do 27. října 2024, otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, v říjnu pouze o víkendech od 10 do 17 hodin.

