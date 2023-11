Další obchvaty se plánují, a to na trase přetížené silnice číslo 11 vedoucí z Hradce Králové do Vamberka a dále na Ostravu, po které jezdí zhruba 14 tisíc aut denně. Solnicko-kvasinská zóna se na dopravním zatížení významně podílí.

Nedávno se otevřel obchvat Doudleb nad Orlicí a ještě dříve první etapa obchvatu Opočna, která nyní pokračuje druhou částí. Zkušební provoz by tam mohl být spuštěn ve druhé polovině příštího roku.

Téměř dvoukilometrový nový úsek silnice číslo 14 by měl být hotový v roce 2025. Pro Solnici klíčová stavba naváže na již hotovou část jihozápadního obchvatu. Dvoupruhová silnice o délce zhruba 1700 metrů bude směřovat přibližně 150 metrů západně od města do nezastavěného území, které tvoří mírně zvlněná krajina. Komunikace povede částečně v násypu, částečně v zářezu a bude pokračovat západně od města směrem na sever.

„Půjde o archeologický výzkum a přeložky sítí vysokého napětí. Teď je to pro nás téma číslo jedna,“ upřesnil starosta Solnice Jan Hostinský.

Z hlediska významu pro region jsou další na řadě dopravní stavby, zejména obchvaty měst. Zároveň začalo před necelým měsícem budování infrastruktury pro rozšíření stávající průmyslové zóny za 670 milionů korun. Zázemí pro příchod dalších firem by mělo být hotové do konce roku 2025. S tím nepřímo souvisí i obchvat Solnice za více než půl miliardy korun. Po letech plánování i vleklém sporu o pozemek stojící v cestě by měly záhy začít přípravné práce.

„Pro Královéhradecký kraj je to naprosto klíčová investice v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, která je jedním z motorů české ekonomiky. Rychnovská nemocnice zajišťuje péči pro oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli a má obrovský význam pro celé Rychnovsko i pro oblast nedalekých Orlických hor,“ komentoval dlouho připravovanou investici krajský hejtman Martin Červíček.

Součástí obchvatu budou čtyři úrovňové křižovatky, přeložky dopravní a technické infrastruktury a sedm nových mostů včetně estakády dlouhé zhruba čtvrt kilometru. Stavba povede v blízkosti zámku Častolovice, proto trasa povede převážně v zářezu, aby nerušila krajinný ráz a pohled na památku.

Po východní části obchvatu, který odkloní dopravu směřující do průmyslové zóny, by řidiči mohli projet v roce 2026. V budoucnu by se měly Častolovice dočkat také obchvatu jižní části, který odvede dopravu kompletně mimo zástavbu.

„Obchvat Častolovic je dalším z významných projektů, který odvede tranzitní dopravu mimo centrum, podobně jako nedávno otevřený obchvat Doudleb nad Orlicí. K maximálnímu vytěžení těchto dopravních projektů je ale potřeba pokračovat ve výstavbě dalších,“ připomněl před časem hejtman Červíček.

Obchvat města by měl ulevit i sousednímu Kostelci nad Orlicí. Kvůli nedostatku peněz se objevily pochybnosti o přípravě projektu, které následně hejtman rozptýlil. Další na řadě by měl být Rychnov nad Kněžnou.

„Po jednání se zástupci ŘSD jsem byl ujištěn, že s projektem obchvatu Kostelce nad Orlicí nadále počítají a začnou s jeho přípravou. Absolutně primárním zájmem ale je, aby co nejdříve začala stavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou,“ potvrdil hejtman.

V Rychnově by se mohl obchvat začít stavět za dva roky, zprovoznění by mělo následovat za další dva roky.

V Rychnově nad Kněžnou vyrostly v posledních letech desítky bytů v soukromých i městských projektech a další jsou v plánu. Radnice nechala postavit dva domy s více než třiceti byty. Do druhého z nich se lidé nastěhovali letos v září. Ve výstavbě chce pokračovat dalším bytovým domem. Zatím chystá projektovou dokumentaci, realizace bude záležet na penězích v městské kase.

Nová výstavba se nyní chystá zhruba 300 metrů od současných projektů v lokalitě Javornická v prostoru nad supermarketem Billa směrem k výtopně. Půjde o další developerský projekt.

„V posledních letech se postavilo v jednom projektu 160 a ve druhém 80 jednotek. Chystá se výstavba třetího projektu se zhruba 150 byty. Už je tam sejmutá ornice a připravuje se výstavba. Kdo hledá bydlení, určitě ho tady najde,“ uvedl starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Zdroj: Jana Kotalová

V Dobrušce nedávno přibyly čtyři domy s 52 byty v sousedství kasáren vedle bazénu, kde vznikla nová ulice Generála Štandery. Nyní je v počáteční fázi příprava výstavby v ulici Javorová při příjezdu do města od Náchoda.

„Je tady zájem jednoho developera. Mělo by jít o projekt tří nebo čtyř bytových domů, mělo by tam být 50 až 60 bytových jednotek,“ doplnil starosta Dobrušky Miroslav Sixta, podle kterého je jednání o podmínkách výstavby na začátku a chystá se představení záměru obyvatelům města.

V Dobrušce je v plánu i výstavba obchodního komplexu Retail Park. V sousedství Penny Marketu chce soukromá firma otevřít dalších devět provozoven. Mělo by se jednat o dva obchodní soubory. V jednom by měly být potraviny a řeznictví, ve druhém například prodejna elektrospotřebičů, obuvi, textilu či drogerie. Na nový obchod lidé čekají i v Týništi nad Orlicí, kde by na jaře měla začít stavba supermarketu řetězce Lidl.

Ve Vamberku se diskutuje zejména o rekonstrukci Husova náměstí, o které se hovoří řadu let a v současné době se zpracovává studie. Obyvatelé se na přípravě podílejí svými podněty. Podle předběžných odhadů by úpravy měly přijít na řádově nižší desítky milionů korun. Stejně jako v dalších městech má i tamní radnice nyní v plánu především zdánlivě méně významné projekty. Jedním z nich je oprava silnice vedoucí k chatě Vyhlídka.

„Pro příští rok bude prioritou oprava několika místních komunikací. Mezi zásadní patří ulice Kollárova, kterou jsme letos v září převzali od Královéhradeckého kraje. Zpracovává se projektová dokumentace a v závislosti na finančních prostředcích uvidíme, zda rekonstrukce proběhne po etapách nebo najednou. Ve městě se budou opravy týkat i dalších komunikací. Jednou z nich je dopravně důležité propojení mezi Konzumem a mateřskou školou na sídlišti Jiráskova,“ přiblížil starosta Vamberka Jan Rejzl.

Významnou investici chystá společnost Skicentrum Deštné v Orlických horách, která provozuje tamní lyžařský areál. Příští rok tam začne výstavba šestisedačkové lanovky, která přijde spolu se zázemím na zhruba 70 milionů korun. Další nová lanovka bude již brzy vozit v Orlickém Záhoří.

Nový vlek bude již v nadcházející sezoně v provozu v nedalekém areálu Šerlišský Mlýn. Nepůjde o tak velkou investici, přesto je nejvyšší v historii tamního střediska.

„Ještě to nemáme přesně spočítané, práce pokračují. Kompletně jsme vyměnili technologii vleku. Naskytla se nám dobrá koupě, takže jsme to zrealizovali oproti plánům dříve. Nová dvoukotva bude bezpečnější díky vyššímu vedení lana a také ekologičtější,“ přiblížila Romana Klinská ze společnosti Tendr Ski, která skiareál Šerlišský Mlýn provozuje.