„Podle našeho školního řádu se mobily používat nesmějí s výjimkou pro potřeby výuky. Pokud je potřeba vyhledat nějaké informace, učitel žáky vyzve, aby si je zapnuli. Rozhodně jim je však před vyučováním nesbíráme, zatím ani žádný takový podnět nepřišel. Vím, že to některé školy dělají, ale přijde mi to zvláštní už proto, že jde o osobní vlastnictví žáků,“ diví se kroku vsetínských radních ředitel Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Jiří Němec.

„Nejproblematičtější aspekt jsme viděli v tom, že žáci skutečně trávili přestávky s mobily v ruce. Tímto opatřením omezujeme vytvoření závislosti. Děti s tím moc spokojené nejsou, ale plně to respektují. Rodiče to většinou uvítali, nikdo naše rozhodnutí nerozporoval,“ říká Drahoslava Tůmová a zdůrazňuje, že moderním technologiím a metodám se škola rozhodně nebrání, děti při výuce používají tablety, interaktivní displeje a pokud učitel potřebuje, není problém sáhnout ani po telefonu.

Radnice pravidla neurčuje

Místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová potvrzuje, že pravidla používání elektronických zařízení radnice neurčuje.

„Necháváme to plně na ředitelích našich škol. Osobně bych byla pro to, aby se dopoledne mobily nepožívaly, ale po vyučování, kdy děti například přecházejí do kroužku, již ano,“ zamýšlí se místostarostka.

Také na rychnovských základních školách musejí mít žáci mobilní telefony vypnuté a v taškách, pokud je žáci nepotřebují k výuce.

Zatímco například na základní škole v Kostelci nad Orlicí mohou žáci telefony opět zapnout až v průběhu volné hodiny před odpoledním vyučováním, v Opočně mají volnější režim.

„Mobilní telefony, MP3 a MP4 přehrávače, tablety, notebooky, chytré hodinky smí žáci nosit do školy, jen pokud jim to povolí jejich zákonný zástupce. Pokud pravidla třídy vytvořená společně s třídním učitelem nemluví jinak, ve škole smí žáci tato zařízení používat jen v době přestávek, a to jen tak, aby nebyl narušován průběh přestávky – telefonováním, posíláním SMS, poslechem hudby do sluchátek a podobně - a nebylo narušováno soukromí jiných osob,“ píše se ve školním řádu.

Od mobilů raději k fotbálku

Na akcích školy jako jsou besedy, divadlo či přednášky musí být vždy zařízení zcela vypnuta a uschována tak, aby bylo zamezeno s nimi manipulovat. V případě nepovoleného použití zařízení ve vyučovací hodině může vyučující přístroj žákovi odebrat na dobu do konce vyučovací hodiny.

Některé školy zavedly zákaz i během přestávek.

„Snažíme se to dětem nahrazovat jinými aktivitami, povolili jsme například fotbálky na chodbě. Zkrátka chceme, aby si spíše povídaly nebo hrály a jinak se bavily, protože těch mobilů mají mimo školu dost,“ konstatuje ředitel Základní školy Javornická v Rychnově nad Kněžnou Miroslav Hofmann.

