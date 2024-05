Z Liberka se dodávka vydává křivolakými okreskami podorlickou krajinou do 8 kilometrů vzdálené Lukavice . Zastavuje na parkovišti vedle obecního úřadu a pošťačka v ospalém dopoledni natahuje prodlužovací kabel a připojuje svoji kočovnou pobočku k elektřině ze zavřené pobočky. Po dvou minutách přichází první zákaznice. „Jsem tady poprvé a vůbec se mi to nelíbí. Lidi dělají na směny, nebudou to stíhat. V zimě už si asi tady nevyberu nic. Přece jenom, když chodím s těma fofrklackama, je to otevřené o hodinu dřív, tak abych si přivstala, abych sem stihla dojít,“ rozčiluje se paní Ludmila, která přišla k mobilní pobočce o berlích.

Změna znamená pro místní omezení provozní doby. Dosud byla pošta otevřená 15 hodin za týden, teď pět hodin ubylo. „Některé dny máme do tří, takže i lidé, co chodí z ranní směny, si stihnou poštu vyřídit. Lidé se ptají, ze zrušení mají obavy. Říkáme jim, že je to zatím zkušební provoz, uvidíme, jaký bude výsledek,“ zamýšlí se starostka Liberka.

Je úterý deset minut po osmé ráno a mobilní pošta začíná svoji štaci po Rychnovsku v Liberku. Na malebné návsi stojí modrá dodávka před obecním úřadem. „Včera přišlo 9 lidí, dneska za dvě hodiny nikdo. Ale tak to bylo i za kamenné pobočky, ale v Lukavici a Černíkovicích to bude lepší,“ odpovídá pošťačka na dotaz zdejší starostky. „Zatím to je jenom ve zkušebním provozu, takže si lidé zvykají. Máme to zatím na tři měsíce a pak uvidíme, jestli se to vrátí na pevnou pobočku,“ rozvažuje starostka Liberka Kateřina Hartmanová.

Chvíli je klid, ale po deseti minutách se začnou zákazníci pošty sjíždět. Za chvíli stojí u dodávky fronta šesti lidí. Přicházející pozdraví a hned začnou se sousedy změnu kritizovat. „Je to špatný, tady vedle vidíte pěknou poštu a my budeme chodit ven,“ zamýšlí se seniorka Hana a hned pokračuje: „Co bude v zimě, není to bezbariérové, byli jsme s poštou spokojení a teď tohle.“

Na novinku České pošty padají i vtipy. „Je to o sto let zpátky, příště sem bude jezdit dostavník,“ hořce komentuje situaci vyšší muž středního věku a obrací se s otázkou na pošťačku za sklem otevřených bočních dveří dodávky: „Když si budu chtít vybrat peníze, budete mít dost hotovosti? Ano? Tak aspoň tak.“ V obci totiž není bankomat.

Před plískanicemi nás markýza neochrání

Zdejší dlouholetá pošťačka odešla na konci dubna do důchodu. „Od května měla paní vedoucí ze sousedního Liberka obsloužit i zdejší poštu. Pak ale přišla paní manažerka z pošty a oznámila, že od 6. května tady bude mobilní pošta tři měsíce na zkoušku,“ popisuje běh věcí zdejší bývalá poštovní úřednice Gabriela Trejtnarová, která se staví do fronty u dodávky. „Obzvlášť starší lidé byli zvyklí na kamennou poštu, chodili si pro radu,“ dodává čerstvá důchodkyně.

Lukavických se ptám, jestli věří, že se jim po pilotním projektu vrátí jejich kamenná pobočka. „To tedy nevím. Ale my bychom chtěli zpátky naši poštu. Ale asi to zkouší z nějakého důvodu, myslím si, že nám to nedají zpátky,“ vidí černě budoucnost služby ve vsi paní Hana.

Skupinka pak diskutuje o tom, jak by mobilní pošta fungovala za špatného počasí. „Až bude foukat a mrznout, tak to bude stát za houby,“ komentuje novinku další důchodce. „Nemusí ani mrznout, ale budou plískanice a já tady budu pracovat s dokumenty, podepisovat se, vybírat si peníze,“ dodává hořce starší muž v pruhovaném tričku.

První týden pošta fungovala dobře

Lukavická starostka se o změně dozvěděla 12 dní dopředu. „Měli jsme mít jen dopolední provoz od 10.40 do 13.40 celý týden, ale domluvili jsme si středu od 13.10 do 15.10, to je jediná odpolední pracovní doba,“ připomíná Eva Martinů. Současně přiznává, že první týden fungovala mobilní pošta spolehlivě a jezdila na čas. Obec se s poštou dohodla na dočasnou dobu a umožnila dodávce stát na obecním parkovišti vedle teď zavřené pošty. „Ve středu budeme o věci debatovat. Pokud to zastupitelé neschválí, tak budu s Českou poštou jednat. Bylo to narychlo, nedalo se podle podle zástupců pošty udělat jinak,“ říká lukavická starostka.

Zdroj: Jiří Fremuth

Obec dřív uvažovala o službě Pošta partner, ale zastupitelstvo s tím nesouhlasilo. „Neměli jsme k tomu člověka, který by tam pracoval. Jednali jsme o tom, že bychom jim dali nájem zdarma, ale o to neměla pošta zájem,“ připomíná Eva Martinů. Trvalá mobilní pošta by se jí nelíbila. Připomíná, že řadě lidí, kteří chodí do práce, nevyhovuje omezená otevírací doba a začínají raději chodit na poštu do nedalekého Rychnova nad Kněžnou.

Po dvou hodinách pošťačka zavírá okénko, zabouchne posuvné dveře dodávky, sbalí prodlužovací kabel a míří na svoji poslední zastávku dne do 11 kilometrů vzdálených Černíkovic. Také tady bude úřadovat dvě hodiny.

