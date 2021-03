Kromě Bačetína služeb pošty na kolečkách využívali od října loňského roku také obyvatelé obcí Pohoří, Semechnice a od prosince i Valu u Dobrušky. Na všech těchto místech podle sdělení České pošty nyní končí, což už vyvolalo některé reakce.

"Konečně něco ku prospěchu od České pošty a oni to zruší… To je děs," komentovala oznámení na bačetínském facebooku Zuzana Komůrková.

"Projekt byl dělaný jen na určitou dobu, aby se mobilní pošta zase přesunula jinam, pravděpodobně do Pardubického kraje. Ještě však nemám informace, kdy by to mělo být," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Tato služba se přitom v rámci Královéhradeckého kraje rozšířila během únorové uzavírky okresů nejvíce zasažených pandemií také na Trutnovsko.

Podle Matyáše Vitíka ale není vyloučeno, že by se v budoucnu Mobilní pošta na Rychnovsku mohla znovu objevit: "Mobilní pošta je koncipovaná tak, abychom ji mohli operativně přesouvat mezi lokalitami tam, kde to je aktuálně potřeba. Pokud by se tam například vyskytl nějaký problém nebo zvýšený požadavek po mobilních službách, tak bychom ji tam opět vrátili."

Česká pošta si loni pro svůj pilotní program mobilní pošty vybrala Královéhradecký a Moravskoslezský kraj. Pro jeho otestování byly vybrány kromě zmíněných lokalit v okolí Dobrušky také Dvorce u Bruntálu a jimi obsluhované obce. Cílem pilotního provozu je ověření alternativní formy obsluhy klientů v praxi a zmapování jejich preferencí. Projekt Mobilní pošty se má stát i alternací například v době uzavřené pobočky z důvodu krizových situací nebo rekonstrukce.