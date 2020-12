"V obci Val začnou být poskytovány služby Mobilní pošty od 14. prosince 2020," potvrdil starosta Valu Milan Hlavsa.

Rozsah služeb Mobilní pošty je obdobný jako na klasické pobočce. Vyzvednutí zásilky je možné vždy po telefonické domluvě.

Od pondělí 14. prosince zároveň začne platit nový jízdní řád pošty na kolečkách. V Pohoří bude přistavena v pondělí, ve středu a v pátek od 14.30 do 15.15, v úterý a ve čtvrtek od 8.45 do 9.30, v Semechnicích v pondělí, ve středu a v pátek od 13.45 do 14.15 a v úterý a ve čtvrtek od 9.45 do 10.15, v Bačetíně v pondělí, ve středu a v pátek od 12.45 do 13.15, v úterý a ve čtvrtek od 11.30 do 12 hodin. Ve Valu bude pojízdná pobočka České pošty zastavovat v pondělí, ve středu a v pátek od 12 do 12.30 a v úterý a ve čtvrtek od 10.45 do 11.15.

Česká pošta pro pilotní program mobilní pošty vybrala Královéhradecký a Moravskoslezský kraj. Pro jeho otestování byly vybrány kromě zmíněných lokalit v okolí Dobrušky také Dvorce u Bruntálu a jimi obsluhované obce. „Cílem pilotního provozu je ověření alternativní formy obsluhy našich klientů v praxi a zmapování jejich preferencí. Věřím, že se mobilní pošta stane téměř plnohodnotnou alternací například uzavřené pobočky z důvodu krizových situací nebo rekonstrukce,“ přibližuje důvody pro zavedení této novinky ředitel divize státní poštovní služby České pošty Miroslav Štěpán.