Právě z tohoto místa si odvážel hodně špatnou zkušenost, odpůrci očkování proti covidu-19 si sem přišli vylít zlost právě na jeho členy.

Pro vakcínu si zájemci ve Vamberku budou moci dojít v sobotu 25. září tentokrát do vestibulu radnice, a to pouze mezi 10. a 12. hodinou. Očkovat se zde bude druhou a třetí dávkou Pfizer a jednodávkovou vakcínou Janssen. Zdravotníci upozorňují, že podání třetí dávky vakcíny Pfizer je možné až po osmi měsících od podání té první.

V tentýž den bude mobilní tým k dispozici od 14 do 17 hodin v tělocvičně Mateřské školy Na Pilíři v Žacléři, v pondělí 27. září od 9.30 do 12 hodin ve sportovní hale v Hostinném a od 13 do 17 hodin v Nové Pace v budově čp. 185 za autobusovým nádražím. Do Kopidlna dorazí 28. září a od 10 do 14 hodin se usídlí v požární zbrojnici.

Pátek 24. září byl pak posledním dnem fungování velkokapacitního očkovacího centra ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou, očkování se přesouvá zpět do nemocnice Rychnov nad Kněžnou, a to do přízemí dětské ambulance. Tady si lze nechat aplikovat vakcínu proti covidu-19 už jen ve vybrané dny - 29. září, 6. října a 8. října od 8 do 11 hodin a 13., 20. a 27. října od 13 do 16 hodin. Zdravotníci přitom uvítají, když se zájemci předem zaregistrují.