Velikonoční výstava bude lákat o víkendu 16. a 17. března do mlýna v Záměli. Zve na ni Základní organizace českého zahrádkářského svazu Potštejn, Základní škola Záměl, perníkářky, včelaři a všichni se šikovnýma rukama. Akce se koná už podeváté.

Bývalá zámělská hospoda je v péči spolku Má vlast - můj domov. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Výstavu v sobotu otevře už v 9 hodin vystoupení dětí z potštejnské školy. Návštěvníci sem mohou zavítat až do 17 hodiny, v neděli od 9. do 16. hodiny.

Těšit se mohou na výtvarné práce dětí, medové a perníkové pečivo, ukázky velikonočních dekorací, zdobení kraslic a pletení pomlázky. Kromě možnosti zakoupení vybraných dekorací a jarních květin je připraveno i malé občerstvení, vstupné je dobrovolné.

V sobotu 16. března můžete zajít na velikonoční výstavu i do Hostince Karla IV., a to od 9.30 do 17 hodin. V případě příznivého počasí program zpestří od 9.30 na dvoře hostince králičí hop. Vstupné je dobrovolné a malé občerstvení je zajištěno.

„Těšit se na vás budou krajkářky, perníkářka, drátenice, bylinkářka a další. Budou i dětské dílničky pro naše nejmenší,“ zvou srdečně členky spolku Má vlast, můj domov.