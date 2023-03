Ani mlhavé počasí v sobotu neodradilo výletníky od návštěvy horních partií Orlických hor, zatímco někteří si sněhu užívali na sjezdovkách, další si vyšlápli do bílých stop na běžkách. Třeba v okolí Šerlichu.

Pohledy na Rychnovsko z nebe jsou úchvatné. Provedou jím nové turistické mapy

Na Masarykovu chatu na Šerlich zamířila tradičně spousta výletníků, výhledy odsud si však neužili, Šerlich se halil do mlhy. A tak se alespoň přišli ohřát a občerstvit do Masaryčky, na místo u stolu se tu stála fronta. Prostřednictvím naší fotogalerie se však můžete podívat i do kouzelného Luisina údolí.