Nejen výrobky z Podorlicka ponesou značku Bohemilk Opočno

/FOTO, VIDEO/ Interlacto, která je českou skupinou firem působících v mlékárenském a agro průmyslu a také v oblasti dětské a kojenecké výživy, se rozhodla sloučit své mlékárenské produkty z mlékáren Moravia Lacto a.s., Bohemilk a.s. a Mlékárny Olešnice a.s. pod značkou Bohemilk Opočno.

Bohemilk Opočno, zajít tady můžete do podnikové prodejny, ale k dispozici je i prodejní automat výrobků. | Video: Deník/Jana Kotalová

Změnu doprovodí celková vizuální proměna. Jeden z největších českých výrobců mlékárenských produktů, Interlacto spol. s r. o., o tom informoval v tiskové zprávě. Sjednocení dosavadních značek rodinné firmy, kterou založil a vybudoval Oldřich Gojiš a postupně ji předal svému synovi Ondřejovi, trvalo řadu měsíců. Značka s novým příběhem Na rozsáhlém projektu spolupracovala společnost Interlacto spol. s r.o. již od počátku s agenturou Boomerang Communication a výzkumnou agenturou Simply5. Cílem proměny bylo maximální odlišení od největších konkurentů a vyhnutí se komunikačním klišé mlékárenského segmentu. „Aby byla nová značka úspěšná, museli jsme jí najít na trhu prostor, který zatím nikdo neobsadil. Příběh značky Bohemilk Opočno stojí na péči. Naším zákazníkem jsou všichni ti, kteří se s láskou a péčí starají o své blízké. Chceme pro ně být těmi, kdo jim rozumí, kdo oceňuje vše, co s láskou a péčí dělají pro své blízké. Vyrábíme pro ně kvalitní, zdravé a praktické mléčné výrobky, které rodiny pro jejich chuť milují,“ říká marketingová manažerka skupiny Interlacto Drahomíra Kozáková. Důležitá byla volba jména, které by bylo unikátní, nepletlo se s konkurencí, odkazovalo by ke konkrétnímu místu a také k úspěšné historii. U zákazníků vyhrála značka Bohemilk Opočno. Ucelený obalový design pro všechny produkty A mění se i grafika obalů. Produktové portfolio všech tří mlékáren přitom zahrnuje bezmála 250 výrobků. Grafický koncept musel být připraven tak, aby tak širokou skupinu zastřešil a byl aplikovatelný na různé rozměry a obalové materiály produktů. Agentura DePOT Design připravila 6 grafických konceptů a z nich byl po důkladném testování vybrán jeden. „Věříme, že zákazníci si novou podobu produktů oblíbí. Již dnes si mohou v prodejnách všimnout nejenom nového loga Bohemilk Opočno, ale také kompletní proměny obalového designu,“ doplňuje Drahomíra Kozáková. Zámek Opočno zve na novinky nejen do komnat. Ovládne ho i zmrzlinový festival A značku Bohemilk Opočno a produkty s ní spojené má podpořit i televizní a online reklama, doprovodí ji komunikační kampaň Co slova neřeknou. Kampaň se v první fázi zaměří na klíčové produkty nové značky Bohemilk Opočno a následně bude doplněna o další aktuálně vyráběné, ale také zcela nové. Kreativního zpracování se ujala agentura Boomerang Communication. O režii reklamního spotu se postaral Martin Marček v produkci AdKolektiv. Zmrzlina na zámku Jako reklamu jistě využije opočenská mlékárna i historicky první zmrzlinový festival, který se má uskutečnit letos v létě na zámku Opočno. „Máme už poptané prodejce zmrzliny a bude tady rolovaná zmrzlina, řemeslná zmrzlina. Je to samozřejmě ve spolupráci s Bohemilkem, opočenskou zmrzlinou - tou nejznámější a všichni z Opočna tvrdí, že nejlepší. Budou tady mít svůj veliký stánek. Ono, když někam přijedete a řeknete, že jste z Opočna, tak třeba nevědí, že tady stojí nějaký zámek, ale všichni vědí, že se tady vyrábí opočenská zmrzlina. Rádi bychom tedy spojili známou výrobu sladké pochoutky se zámkem a založili tak novou tradici,“ vysvětluje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek. U opočenské mlékárny zákazníci najdou i zmrzlinový automat a prodejní automat s dalšími výrobky. S oblibou pak lidé míří rovněž do zdejší podnikové prodejny. S využitím tiskové zprávy Z historie opočenské mlékárny Mlékárna rozjela provoz už 15. ledna 1936. V jejím čele tehdy stáli předseda Václav Ornst a správce Josef Marek. Na nynějším místě, v objektu bývalého cukrovaru, sídlí od roku 1944. Další důležitý mezník nastal v letech 1949 až 1951 instalací nového sušárenského zařízení. Provoz byl rozšířen o výrobu sušené kojenecké a dětské výživy a o výrobu sušených zmrzlinových směsí. Nejznámějším výrobkem v oblasti sušené výživy pro děti bylo sušené mléko SUNAR, smetanový krém Bikava nebo kaše Sunarka.

V 60. letech se opočenská mlékárna stala jediným výrobcem sušených mlék pro děti Feminar, Eviko a Relakton a sušeného podmáslí Lakton. Začátkem šedesátých let se mlékárna také podílela na vývoji, který při výrobě a prodeji zmrzliny odstranil hygienická a zdravotní rizika. Výsledkem byla sušená smetanová zmrzlinová směs MIXAR a později mléčná směs FREDOMIX. Obě značky jsou od roku 1967 chráněny mezinárodní ochrannou známkou.

V dalších letech došlo k rozšiřování sušárenských kapacit a byla instalována sušící věž a desková odparka, což umožnilo výrobu slazeného kondenzovaného mléka. V roce 1969 postihl závod požár, po němž následovala přestavba. V roce 1973 zahájila provoz automatická linka na balení sušeného mléka a byla otevřena moderní máslárna. V roce 1978 firma dokončila výstavbu mísírny zmrzlinových směsí. V krátké době byla postavena nová budova.

V letech 1991−1992 byla uvedena do provozu linka na balení UHT výrobků – mléko, šlehačky, pudinky a ochucená mléka.

V minulosti byla mlékárna ve vlastnictví holandských společností NUTRICIA a poté Friesland. V červnu 2005 byl úspěšně dokončen prodej mlékárny, která se tak dostala opět do českých rukou pod obchodním jménem BOHEMILK, a. s., od 1. 1. 2007 je vlastněna ryze českou společností Interlacto a společně se sesterskými mlékárnami na dalších místech tvoří jednu rodinu, výrobky nyní nově nesou jednotnou značku Bohemilk Opočno.

