Svoji kondici si v druhé polovině října přišly vyzkoušet na hradecký hasičský stadion tři desítky mužů a jedna žena. „Jsem u dobrovolných hasičů zhruba 20 let, ale nejsem u výjezdové jednotky a roky jsem chtěla. Tím, že se to letos povedlo v Praze první ženě, tak jsem si řekla, že to zkusím u profíků,“ svěřuje se Radka Jindrová, která na hradecké testy přijela z Mladých Buků. Dnes pracuje jako technička v továrně. „Chtěla bych zachraňovat lidi, je to něco, co by mě naplňovalo. Chtěla bych ale jedině k výjezdové jednotce, rozhodně ne do kanceláře,“ říká žena, která během testů držela s muži krok. Limity ale měla trochu mírnější a nakonec si vylámala zuby na plavání.

Nechybí mladé i starší ročníky

Mezi nejmladší patřil Vojta Scholze. Na jaře maturoval a test si chtěl zatím jenom zkusit. Nejdřív chce vystudovat vysokou školu. „U dobrovolných hasičů jsem od 12 let. Láká mě vize, že někomu pomáháte. Hlavně je to nestereotypní práce. Nikdy nevíte, k čemu pojedete, je to určitá forma celoživotního dobrodružství,“ má jasno osmnáctiletý mladík.

Naopak nejstarší z třicítky uchazečů byl ve 48 letech Antonín Schánilec z Lázní Bělohrad. U „dobráků“ je od mala, ročně zažívá kolem 60 výjezdů a teď se rozhodl splnit si svůj dávný sen - dostat se k profíkům. „Je to už dlouhodobé, teď už není věkový strop, tak jsem to přišel zkusit. Je to práce, která má smysl, pomáhat a zachraňovat lidi. Je to poslání, které musí člověk cítit a pro mě by to byla věc, která by mě naplňovala,“ říká sportovně vyhlížející muž. Na testy poslední tři týdny tvrdě trénoval, ale i jinak sportuje pravidelně a s mladšími držel krok.

Silové disciplíny mají uchazeči za sebou a dozvídají se, jak dopadli. „Máte splněno, uvidíme se před bazénem,“ říká předseda zkušební komise Rudolf Jelínek jednomu z těch úspěšnějších. Jenže testy zdaleka neprojde každý. „Neuběhl jste o osm vteřin, to se dá natrénovat. Pokud budeme vypisovat další termíny, můžete to zkusit,“ dává šanci dalšímu z mužů.

Právě na plavání a běhu si adepti na hasiče vylámou zuby nejčastěji. „K hasičům jsem nastupoval před 30 lety. Těch prvních 15, 20 let nebyl problém s tím, aby uchazeči udělali fyzické testy. Nevím, jestli je to tím covidem nebo dnešní generací, která už tolik nesportuje, ale to fyzično šlo rapidně dolů,“ zamýšlí se Jelínek.

Dobrá fyzička je základ

Z 31 uchazečů splnilo fyzické testy v posledním letošním termínu 14 lidí, a ty ještě čekají psychologické a zdravotní testy. Kondice je ale pro hasiče základ. „Příkladem bylo letošní Hřensko, kde jsem byl velitel jednoho z odřadů. Tam si hasiči hrábli na skutečné dno, bylo to neskutečně náročné a tam se musí odrazit fyzická příprava hasičů,“ připomíná Jelínek obří lesní požár z léta.

Pootevřít vrátka může uchazečům třeba to, že jsou už dnes mezi dobrovolnými hasiči. Mladší jsou perspektivnější, ale šanci mají i starší. „Pokud přijde člověk, který má jeřábníka, řidičák na náklaďák a praxi nebo má jinou profesi, kterou sháníme, pak ho upřednostníme. Řidičů je mezi uchazečů čím dál méně,“ připomíná Jelínek. Loni třeba vzali 41letého nováčka.

Letos hasiči v hradeckém kraji nabírají nezvykle vysoký počet lidí. „Od nového roku je plánováno navýšení celkového počtu příslušníků o 18 nových lidí. Mimo ně potřebujeme přijmout ještě dalších asi 10 hasičů z důvodu přirozeného úbytku při skončení služebních poměrů,“ vysvětluje mluvčí HZS v Královéhradeckém kraji Martina Götzová. Adept na práci u výjezdové jednotky musí mít nejméně 18 let, maturitu a být trestně bezúhonný. Pokud zvládne všechny testy, čeká ho 12 týdnů nástupního výcviku. Než se ale stane plnohodnotným hasičem, musí ještě dlouhé roky sbírat zkušenosti.