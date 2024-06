/OBRAZEM/ Druhý ročník mezinárodní varhanní soutěže Jana Křtitele Vaňhala, který se uskutečnil na začátku června v Opočně, je minulostí. Žáci ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol a univerzit hráli na unikátní nástroj v klášterním kostele Narození Páně a jejich výkony hodnotila porota složená z vynikajících varhaníků.

Druhý ročník mezinárodní varhanní soutěže Jana Křtitele Vaňhala se uskutečnil na začátku června v Opočně. | Foto: Jan Ježdík pro spolek PROVARHANY (se svolením)

Dva nejlepší si odvezli hodnotné ceny a především uznání odborné poroty, která je navíc ocenila za interpretaci soutěžní skladby. Zatímco vítěz I. kategorie Martin Droppa sbírá ceny ze soutěží tzv. jako na běžícím pásu, pro vítěze II. kategorie Lukáše Dvořáka, studenta HAMU, bylo vítězství v Opočně něčím mimořádným. Jak tedy oba viděli svoji účast v tomto klání?

Oslovili jsme nejdřív Martina Droppu ze ZUŠ Trutnov, vítěze I. kategorie a ceny poroty za interpretaci skladby J. G. Albrechtsbergera.

Co pro vás znamená vítězství v této soutěži?

Z první ceny mám velikou radost. Výkony v naší kategorii byly velmi vyrovnané. Byli jsme sice jen čtyři, přesto konkurence byla veliká. A o to více si první ceny moc vážím.

Jak se vám hrálo na zdejší varhany?

Na zdejší varhany se mi hrálo moc dobře. Doufám, že si na takto krásný nástroj budu moci v budoucnu ještě zahrát. Varhany mají pěkný zvuk a barvu tónu.

Budete se v budoucnu ubírat uměleckou cestou?

Uměleckou cestou bych se ubíral moc rád. Zkoušky na konzervatoř mě v příštím roce teprve čekají, a tak doufám, že vše dobře dopadne.

Vyzpovídali jsme i Lukáše Dvořáka z HAMU Praha, vítěze II. kategorie a ceny poroty za interpretaci skladby Jana Křtitele Vaňhala.

Jste vítězem mezinárodní varhanní soutěže. Co to pro vás znamená?

Moc. Opravdu a není to fráze. Když jsem doteď na nějakou soutěž přijel, tak jsem nikdy nic nevyhrál, žádnou cenu ani čestné uznání. Do Opočna jsem přijel poprvé a hned jsem získal první cenu a navíc česné uznání za interpretaci Vaňhalovy skladby. Opravdu si toho moc vážím a mám radost. Bude mě to ještě dlouho naplňovat a povzbuzovat do budoucna.

Jak se vám na zdejší varhany hrálo?

Na nástroj se hraje hezky. Práce varhanáře Ivana Boka, který zdejší varhany opravoval, je vždycky skvělá. Jsem rád, že jste si vybrali právě jeho a šli při obnově nástroje tou nejlepší možnou cestou. Už jsem hrál na nástroje, které restauroval, a vždycky odvedl skvělou práci.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?

Nejdřív dodělám školu, studuji varhany na HAMU v Praze. Vedle toho studuji i dirigování, takže to mám na spoustu let dopředu. Co se týče koncertní činnosti, ta souvisí s mými zahraničními stážemi a Erasmem. Budu mít dva koncerty v Dánsku, jeden ve Švédsku a Nizozemsku na krásné historické varhany. Čeká mě spousta krásných věcí, na které se moc těším. Na podzim pak další mezinárodní soutěž. V létě budu hodně cvičit a času na odpočinek moc nebude.

Varhanní soutěž pořádá dobrušský spolek PROVARHANY, který také před několika lety také inicioval obnovu jedinečného královského nástroje v Opočně.

Předseda spolku Lukáš Koblása je zároveň hlavním organizátorem, proto mu patří závěrečné slovo: „Druhý ročník mezinárodní varhanní soutěže se velmi vydařil. Mám obrovskou radost z toho, že dostála svého názvu “mezinárodní” a účastnili se jí varhaníci ze střední Evropy i Asie. Porota se ve svém hodnocení shodovala a výkony, především v I. kategorii žáků ZUŠ, hodnotila velmi pozitivně. Ačkoli byl druhý ročník zakončen před pár dny, už se chystá třetí ročník, který proběhne 2. června 2025,“ zhodnotil průběh a dodal, že poděkování za podporu náleží městu Opočnu a jeho starostce Šárce Škrabalové, jež převzala záštitu, dále partnerům - Ministerstvu kultury, Státnímu fondu kultury a pivovaru Rampušák.

