Tradice tady dodnes žije a předává z generace na generaci hlavně díky Miroslavě Šustrové a Janě Langové, vyučujícím na zdejší Krajkářské škole, která letos slaví 130 své existence.

„V letošním roce k nám dochází čtyřiadevadesát žen a jeden muž a devětačtyřicet dětí,“ říká Miroslava Šustrová.

„Během školního roku je naší hlavní náplní výuka a zachování tradice paličkování krajky. Nad to ale musíme s kolegyní Janou Langovou kreslit nové vzory, abychom pro každoroční výstavu a módní přehlídku u příležitosti setkání krajkářek měli něco nového,“ vysvětluje.

A jak přiznává, vymýšlet stále nové vzory je někdy hodně těžké.

Vamberecká krajka figuruje na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Královéhradecký kraj však s krajkářstvím míří výš - usiluje o jeho zapsání do národního seznamu. Pokud uspěje, není vyloučeno, že se jednoho dne objeví i v nejprestižnějším seznamu UNESCO.

„Inspiraci hledáme všude kolem nás, hlavně v přírodě. Já paličkuji už třiačtyřicet let, začínala jsem jako desetiletá holčička v krajkářské škole. Tenkrát jí tady prošla všechna děvčata. Když jsme se pak v osmičce se spolužačkami svěřovaly, čím bychom chtěly být, už tenkrát jsem říkala, že bych tady chtěla učit,“ vzpomíná.

Sen se jí splnil. „Zaměstnání je mým koníčkem. I po večerech pořád vymýšlím a kreslím nové návrhy a na podušce je pak vytvářím. Nemůžu bez krajek být,“ tvrdí.

Jak však říká, občas dojde v krajkářské škole i na staré vzory „ze šuplíku“, některé jsou natolik kvalitní a nadčasové, že jsou „in“ i v dnešní době.

Do současnosti a 130 let staré historie krajkářské školy mohli zájemci nahlédnout prostřednictvím výstavy uchystané k Mezinárodnímu setkání krajkářek, které se ve Vamberku uskutečnilo v závěru minulého týdne. Přístupná bude ještě do 12. července ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.