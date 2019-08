„Přijďte si hrát s pohádkami a vyhrát dárek z tomboly,“ zvou pořadatelé akce, která se uskuteční ve středu 21. srpna v dětském oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí. Za zábavou tam zájemci mohou vyrazit od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Častolovický zámek chystá Hradozámeckou noc

Tradiční Hradozámecká noc na zámku v Častolovicích se uskuteční v sobotu 31. srpna. Uvedl to zámek na svých webových stránkách. Program začne v sedm hodin večer a potrvá až do půlnoci. Správa zámku připravila pro všechny zájemce například netradiční prohlídky historické expozice, které návštěvníkům výjimečně odtajní i jinak skrytá zákoutí. Častolovický zámek se ukáže v plné parádě svého nočního osvětlení. Kromě prohlídek zámku nabídne Hradozámecká noc také posezení v kavárně s restaurací až do jedné hodiny po půlnoci a od 20 do 22 hodin také komorní vystoupení jazzové zpěvačky Jany Švenkové.